28 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 28 Temmuz Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 28 Temmuz 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

28 TEMMUZ DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 17.9051 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.9013 liradan, satış fiyatı ise 17.9091 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.4'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.3466 TL'den yapan euro şu anda 18.3296 TL alış ve 18.3638 TL satış fiyatına sahip.

