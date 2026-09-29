29 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,67 TL, satış fiyatı ise 55,70 TL olarak belirlenmiştir. Euro kuru, günlük bazda %0,08 değer kaybetmiştir. Son bir haftada Euro/TL, 55,98 TL seviyesinden başlayarak bugün 55,70 TL’ye gerilemiş, 1 euronun TL karşılığında 0,28 TL azalmış ve bu durum %0,50'lik bir değişime işaret etmiştir. 1.000 euronun alış kuru üzerinden TL’ye çevirilmesi halinde elde edilen tutar 55.670,00 TL, 5.000 euronun TL karşılığı ise 278.350,00 TL olarak hesaplanmaktadır.

Son yedi günde Euro/TL, 55,98 TL'den başlayarak 55,70 TL'ye kadar düşmüş, bu süreçteki haftalık değişim ise 280,00 TL olmuştur. Piyasa genelindeki hareketlilik, EUR/USD paritesinin 1,1357 seviyesine inmesi ve günlük %0,12 oranında bir değişim göstermesi ile de ilişkilendirilmelidir.

Destek seviyeleri 55,56 TL olarak belirlenirken, direnç noktasının 55,91 TL olduğu gözlemlenmektedir. Güncel durum itibariyle Euro/TL’nin bu seviyelerdeki seyri takip edilecek önemli bir gösterge niteliğindedir.

Güncel Euro Kuru

29 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,67 TL 55,70 TL %-0,08





Güncel Döviz Kurları

29 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 48,99 TL 49,01 TL %0,05 İngiliz Sterlini 64,88 TL 64,90 TL %-0,12 İsviçre Frangı 58,80 TL 58,83 TL %-0,08 Kanada Doları 34,52 TL 34,54 TL %-0,05 Avustralya Doları 34,23 TL 34,25 TL %-0,39 Çin Yuanı 7,30 TL 7,31 TL %0,11 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,05 İsveç Kronu 4,91 TL 4,91 TL %-0,20





Öne Çıkan Pariteler

29 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1357 %-0,12 GBP/USD 1,3233 %-0,16 USD/JPY 157,34 %-0,02 USD/CHF 0,8330 %0,12





Euro/TL son 7 günlük hareketliliğinin grafik üzerinde nasıl bir eğilim gösterdiği, piyasa katılımcıları için daha net bir perspektif sunacaktır.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL için 55,56 TL destek ve 55,91 TL direnç seviyeleri takip edilmelidir. Mevcut fiyat, destek seviyesine oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Euro/TL’nin bu seviyelere ne ölçüde tepki vereceği ve EUR/USD üzerindeki seyrin nasıl şekilleneceği, yatırımcılar için önemli bir izleme konusu olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular