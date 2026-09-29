FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

29 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Euro/TL serbest piyasada 55,67 TL alış ve 55,70 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Son bir haftada Euro/TL, 55,98 TL seviyesinden başlayarak 55,70 TL’ye geriledi.

29 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,67 TL, satış fiyatı ise 55,70 TL olarak belirlenmiştir. Euro kuru, günlük bazda %0,08 değer kaybetmiştir. Son bir haftada Euro/TL, 55,98 TL seviyesinden başlayarak bugün 55,70 TL’ye gerilemiş, 1 euronun TL karşılığında 0,28 TL azalmış ve bu durum %0,50'lik bir değişime işaret etmiştir. 1.000 euronun alış kuru üzerinden TL’ye çevirilmesi halinde elde edilen tutar 55.670,00 TL, 5.000 euronun TL karşılığı ise 278.350,00 TL olarak hesaplanmaktadır.

Son yedi günde Euro/TL, 55,98 TL'den başlayarak 55,70 TL'ye kadar düşmüş, bu süreçteki haftalık değişim ise 280,00 TL olmuştur. Piyasa genelindeki hareketlilik, EUR/USD paritesinin 1,1357 seviyesine inmesi ve günlük %0,12 oranında bir değişim göstermesi ile de ilişkilendirilmelidir.

Destek seviyeleri 55,56 TL olarak belirlenirken, direnç noktasının 55,91 TL olduğu gözlemlenmektedir. Güncel durum itibariyle Euro/TL’nin bu seviyelerdeki seyri takip edilecek önemli bir gösterge niteliğindedir.

Güncel Euro Kuru

29 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,67 TL 55,70 TL %-0,08


Güncel Döviz Kurları

29 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 48,99 TL 49,01 TL %0,05
İngiliz Sterlini 64,88 TL 64,90 TL %-0,12
İsviçre Frangı 58,80 TL 58,83 TL %-0,08
Kanada Doları 34,52 TL 34,54 TL %-0,05
Avustralya Doları 34,23 TL 34,25 TL %-0,39
Çin Yuanı 7,30 TL 7,31 TL %0,11
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,05
İsveç Kronu 4,91 TL 4,91 TL %-0,20


Öne Çıkan Pariteler

29 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1357 %-0,12
GBP/USD 1,3233 %-0,16
USD/JPY 157,34 %-0,02
USD/CHF 0,8330 %0,12


Euro/TL son 7 günlük hareketliliğinin grafik üzerinde nasıl bir eğilim gösterdiği, piyasa katılımcıları için daha net bir perspektif sunacaktır.

29 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL için 55,56 TL destek ve 55,91 TL direnç seviyeleri takip edilmelidir. Mevcut fiyat, destek seviyesine oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Euro/TL’nin bu seviyelere ne ölçüde tepki vereceği ve EUR/USD üzerindeki seyrin nasıl şekilleneceği, yatırımcılar için önemli bir izleme konusu olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,67 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.670 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1357 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

29 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme 2

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladıCANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı
'İletişim kanallarım açıktır' deyip yorumlara kapattı 'İletişim kanallarım açıktır' deyip yorumlara kapattı

Anahtar Kelimeler:
döviz alış satış euro alış satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahvehaneye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kahvehaneye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fon soruşturmasında tutuklanmıştı! Muhammet Yarız'ın tekneleri Rodos'ta çıktı

Fon soruşturmasında tutuklanmıştı! Muhammet Yarız'ın tekneleri Rodos'ta çıktı

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Bu böyle gitmez! Milliler İtalya'ya farklı mağlup oldu

Aslı Enver'den beklenmedik karar: Eşi açıkladı

Aslı Enver'den beklenmedik karar: Eşi açıkladı

SPK'dan Tera Holding incelemesi! 37 kişi hakkında suç duyurusu

SPK'dan Tera Holding incelemesi! 37 kişi hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur"

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.