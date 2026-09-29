29 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Bugün Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,67 TL, satış fiyatı ise 55,70 TL olarak belirlenmiştir. Euro kuru, günlük bazda %0,08 değer kaybetmiştir. Son bir haftada Euro/TL, 55,98 TL seviyesinden başlayarak bugün 55,70 TL’ye gerilemiş, 1 euronun TL karşılığında 0,28 TL azalmış ve bu durum %0,50'lik bir değişime işaret etmiştir. 1.000 euronun alış kuru üzerinden TL’ye çevirilmesi halinde elde edilen tutar 55.670,00 TL, 5.000 euronun TL karşılığı ise 278.350,00 TL olarak hesaplanmaktadır.
Son yedi günde Euro/TL, 55,98 TL'den başlayarak 55,70 TL'ye kadar düşmüş, bu süreçteki haftalık değişim ise 280,00 TL olmuştur. Piyasa genelindeki hareketlilik, EUR/USD paritesinin 1,1357 seviyesine inmesi ve günlük %0,12 oranında bir değişim göstermesi ile de ilişkilendirilmelidir.
Destek seviyeleri 55,56 TL olarak belirlenirken, direnç noktasının 55,91 TL olduğu gözlemlenmektedir. Güncel durum itibariyle Euro/TL’nin bu seviyelerdeki seyri takip edilecek önemli bir gösterge niteliğindedir.
29 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,67 TL
|55,70 TL
|%-0,08
29 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|48,99 TL
|49,01 TL
|%0,05
|İngiliz Sterlini
|64,88 TL
|64,90 TL
|%-0,12
|İsviçre Frangı
|58,80 TL
|58,83 TL
|%-0,08
|Kanada Doları
|34,52 TL
|34,54 TL
|%-0,05
|Avustralya Doları
|34,23 TL
|34,25 TL
|%-0,39
|Çin Yuanı
|7,30 TL
|7,31 TL
|%0,11
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%-0,05
|İsveç Kronu
|4,91 TL
|4,91 TL
|%-0,20
29 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1357
|%-0,12
|GBP/USD
|1,3233
|%-0,16
|USD/JPY
|157,34
|%-0,02
|USD/CHF
|0,8330
|%0,12
Euro/TL son 7 günlük hareketliliğinin grafik üzerinde nasıl bir eğilim gösterdiği, piyasa katılımcıları için daha net bir perspektif sunacaktır.
Euro/TL için 55,56 TL destek ve 55,91 TL direnç seviyeleri takip edilmelidir. Mevcut fiyat, destek seviyesine oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Euro/TL’nin bu seviyelere ne ölçüde tepki vereceği ve EUR/USD üzerindeki seyrin nasıl şekilleneceği, yatırımcılar için önemli bir izleme konusu olabilir.
Serbest piyasa 55,67 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.670 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1357 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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