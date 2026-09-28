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Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı? Araç piyasası için dikkat çeken beklenti

Otomobil piyasasında yılın son dönemine girilirken gözler hareketliliğin artıp artmayacağına çevrildi. Sıfır ve ikinci el araçlardaki tabloya ilişkin uzmanından dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı? Araç piyasası için dikkat çeken beklenti
Aleyna Türkmen

Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilme gram altına da yansırken, yatırımcılar birikimlerinin değerini koruyabilmek için farklı yatırım alanlarına yöneliyor. Gayrimenkul ve arsa gibi seçeneklerin yanı sıra bir dönem yatırım aracı olarak görülen otomobillerin durumu da merak ediliyor.

Özellikle sıfır bir otomobilin ikinci el piyasasında satılması sırasında değer kaybedebildiği, ikinci el araç alanların da zarar edebildiği belirtiliyor. Otomotiv piyasasında yaşanan gelişmeler, araçların artık yatırım amacıyla alınıp alınamayacağı tartışmasını da beraberinde getiriyor.

Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı? Araç piyasası için dikkat çeken beklenti 1

OTOMOBİLDE YATIRIM DÖNEMİ DEĞİŞTİ

Otomotiv uzmanı Göksel Erkoyuncu, otomobilin yatırım aracı olarak değerlendirilmesi konusunda pandemi döneminin etkilerinin halen sürdüğünü belirtti. Araçların artık geçmişte olduğu gibi yatırım amacıyla değil, öncelikle ihtiyaca hizmet eden bir emtia olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Erkoyuncu, otomobilin gerektiğinde nakde çevrilebilmesi ve güvenlik açısından doğru bir araç olabileceğini ancak yalnızca değer kazanacağı düşüncesiyle otomobil satın almanın doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti.

“Ya bunu biz uzun süredir konuşuyoruz. Tabii o pandemi dönemindeki izler halen durduğu için artık araç bir yatırım aracı değil. Ta ki eskiden olduğu gibi artık ihtiyaca hizmet veren bir emtİa gibi düşünmek lazım bunu.”

Uzman, yatırım aracı değerlendirmesinde otomobilin farklı bir yerde konumlandırılması gerektiğini belirterek, “herhangi bir ihtiyaç olduğunda nakite dönebileceğiniz belki güvenliği anlamında doğru bir araç” olduğunu söyledi. Ancak otomobilin değerinin yükselmesi amacıyla alınmasının doğru bir yatırım tercihi olmadığını vurguladı.

“Yatırım aracını da belki şuraya bağlayabiliriz. herhangi bir ihtiyaç olduğunda nakite dönebileceğiniz belki güvenliği anlamında doğru bir araç ama alayım değeri yükselsin yarın bu konudaki tasarruf bir yerlere gelsin düşüncesi çok arabada doğru yeri bulmaz açıkçası.”

Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı? Araç piyasası için dikkat çeken beklenti 2

İKİNCİ ELDE YÜZDE 3,5'LUK ARTIŞ

Sıfır ve ikinci el araç piyasasının mevcut durumunu da değerlendiren Erkoyuncu, TÜK'ten ağustos ayı verilerinin geldiğini belirtti. İkinci el piyasasında temmuz ayına kıyasla yüzde 3,5'luk artış yaşandığını söyleyen uzman, geçen yıla göre ise düşüş olduğunu aktardı.

Piyasanın şu anda çok hızlı bir hareketlilik içinde olmadığını belirten Erkoyuncu, yılın son çeyreğine girilmesinin önemli olduğunu söyledi. Ekim, kasım ve aralık döneminde bazı alımların ertelenmiş olabileceğini ifade eden uzman, bunun nedenleri arasında sıfır araçlarda kampanyaların artacağı ve daha iyi indirimlerin yapılacağı beklentisini gösterdi.

“Şu an TÜK'ten Ağustos verileri geldi. İkinci el bir Temmuz ayını mukayese edersek %3,5'luk bir artış var. Geçen seneye göre bir düşüş var. Şu an genel manada çok hızlı bir hareketli piyasanın olduğu yerde değiliz ama özellikle son çeyreği girdik. Ekim, Kasım, Aralık çeyreği. burada alımlar da ertelenmiş olabilir.”

Erkoyuncu, söz konusu dönemin her yıl yaşanan sürece benzediğini belirterek piyasadaki mevcut durumu “stabil” olarak nitelendirdi. Son çeyrekte hareketliliğin yeniden artabileceğini ve araç satış adetlerinin daha yüksek seviyelere çıkabileceğini söyledi.

“Çünkü kampanyaların daha bol olduğu, özellikle sıfır araçlarda kampanyaların daha iyi indirimlerle çıkacağı beklentiler de var. O bizim geçirdiğimiz, her sene geçirdiğimiz bir döneme benzerlik gösteriyor. Şu an bir stabil diyebilirim. Yani çok hareketli piyasanın olmadığını söyleyebilirim ama son çyrekte belki bu kendini tamamlayıp rakam adetleri biraz daha yükselebilir gibi geliyor bana.”

Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı? Araç piyasası için dikkat çeken beklenti 3

GÖZLER EKİM, KASIM VE ARALIK'TA

Yıl genelinde otomobil piyasasında yaşanan hareketliliğe de değinen Erkoyuncu, 28 Şubat'taki gelişmelerin ardından İran kaynaklı gelişmelerin piyasayı etkilediğini belirtti. Dünya ekonomisinin de bu süreçten etkilendiğini ifade eden uzman, özellikle sıfır araçlarda kasım ve aralık aylarında görülmeye alışılan kampanyaların piyasaya hız kazandırdığını söyledi.

A Haber'e konuşan Erkoyuncu, piyasanın şu anda söz konusu rakamlara ulaşmakta zorlandığını belirterek, alıcı ve satıcıların gözünü yılın son üç ayına çevirdiğini ifade etti.

“Araç piyasası özellikle şu Körfez Savaşı daha doğrusu İran diyeyim adına 28 Şubat'taki durumdan sonra tabii ki bir e orada etkilenme oldu. Bütün dünya ekonomisinin etkilendiği gibi. Özellikle sıfır araçlarda bizim Kasımda, Aralık'ta görmeye alıştığımız kampanyalar bir hız verdi.”

Piyasadaki hareketliliğin mevcut durumda önceki seviyelere ulaşmakta zorlandığını belirten Erkoyuncu, herkesin ekim, kasım ve aralık dönemine odaklandığını söyledi.

“Burada da piyasa biraz kendini domine etti ama biraz şu an o rakamlara gelmekte zorlanıyor. herkes, Ekim, Kasım, Aralık ayına, kitlenmiş durumda.”

Yılın son üç ayına ilişkin beklentisini de paylaşan Erkoyuncu, hem hareketli bir piyasa hem de alıcıların yararlanabileceği indirimlerin olduğu bir dönem beklediğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil yatırım ikinci el
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