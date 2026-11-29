Serbest piyasada dolar bugün 50,78 TL satış fiyatıyla işlem görüyor; alış kuru 50,75 TL. Dolar/TL’de günlük değişim %0,20 olarak kaydedildi. Piyasa etkenine ilişkin veri bulunmadığından kurdaki günlük hareket için dışsal bir neden belirtmek mümkün değil.

Elindeki doları TL’ye çevirmek isteyenler için alış kuru üzerinden 1.000,00 doların karşılığı 50.750,00 TL, 5.000,00 doların karşılığı ise 253.750,00 TL. Bu hesaplamalar alış kuruna dayanıyor; serbest piyasadaki alış ve satış fiyatları arasındaki fark, işlem türüne göre dikkate alınmalı.

Sağlanan 7 günlük seride Dolar/TL, 19 Kasım’daki 50,46 TL’den 27 Kasım’da 50,78 TL’ye yükseldi. Bu dönemde bir doların TL karşılığındaki artış 0,32 TL, yüzde değişim %0,63 oldu. Hazır hesaplamaya göre 1.000,00 doların TL karşılığındaki değişim de 320,00 TL. Serideki seyir, kurun bu tarihler arasında genel olarak yükseldiğini, 26 Kasım’da ise önceki güne kıyasla sınırlı gerilediğini gösteriyor.

Diğer döviz kurlarında günlük görünüm farklılaştı: Euro 55,60 TL satış fiyatıyla ve %0,29 düşüşle, İngiliz sterlini ise 66,57 TL satış fiyatıyla ve %0,08 düşüşle kaydedildi. Kanada doları %0,21, Avustralya doları %0,38 yükseldi. Böylece dolar kuru bugün pozitif günlük değişim gösterirken bazı öne çıkan dövizlerde düşüş görüldü. Canlı dolar kuru ve diğer döviz kurlarındaki alış-satış fiyatları, işlem öncesinde birlikte değerlendirilebilir.

Dolar/TL için 50,57 TL destek ve 50,89 TL direnç seviyeleri takip edilmesi gereken noktalar arasında. Mevcut satış fiyatı bu iki seviye arasında ve direnç seviyesine daha yakın konumda. Bu seviyeler kurun seyrini izlemek için referans niteliği taşıyor; tek başına yön garantisi vermiyor.

Güncel Dolar Kuru

29 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 50,75 TL 50,78 TL %0,20





Güncel Döviz Kurları

29 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,54 TL 55,60 TL %-0,29 İngiliz Sterlini 66,50 TL 66,57 TL %-0,08 İsviçre Frangı 60,67 TL 60,73 TL %-0,04 Kanada Doları 35,62 TL 35,65 TL %0,21 Avustralya Doları 33,72 TL 33,76 TL %0,38 Çin Yuanı 7,63 TL 7,63 TL %0,30 Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %-0,03 İsveç Kronu 4,94 TL 4,95 TL %-0,34





Öne Çıkan Pariteler

29 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,0934 %-0,32 GBP/USD 1,3093 %-0,10 USD/JPY 159,57 %0,18 USD/CHF 0,8363 %0,24





Sağlanan 7 günlük seride Dolar/TL, 19 Kasım’daki 50,46 TL’den 27 Kasım’da 50,78 TL’ye geldi.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL’nin 50,78 TL’lik satış fiyatı, 50,57 TL destek ile 50,89 TL direnç arasında ve dirence daha yakın. Bu seviyeler fiyat hareketini izlemek açısından takip edilmeli; piyasa etkeni verisi sağlanmadığı için küresel bir gelişmeyle ilişki kurulamıyor.

Sıkça Sorulan Sorular