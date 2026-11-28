Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Aralık ayına çevrildi. Asgari ücrette zam pazarlığı için geri sayım başladı. Masada dört güçlü tahmin var. Ekonomist Mahmut Aydoğmuş, Orta vadeli programda 2026 yıl sonu enflasyon hedefini %28,4 olarak öngörüyor.

Kanal D'nin haberine göre; Yıl sonunda enflasyonun %28,4 olması ihtimali göz önüne alındığında asgari ücret 36.064 liraya yükseliyor. İkinci ihtimal ise Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini. Murat Aydoğmuş, "Merkez Bankası'nın %29,5'luk yıl sonu enflasyon tahmini esas alınırsa asgari ücret 36.357 lira olacak. " dedi.

TÜM HESAPLAR YÜZDE 30'DA KESİŞİYOR

Asgari ücret hesaplamalarında tüm hesapların kesiştiği nokta %30. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde de asgari ücret 8.423 liralık artışla 36.498 liraya yükseliyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA BÜTÇE DETAYI

Asgari ücret vergi istisnasına ayrılan bütçenin yüzde 33,7 artırılması, masadaki yüzde 35'lik zam senaryosunu da gündemde tutuyor.

Ekonomist Murat Aydoğmuş, "%35'lik bir artış olması durumunda 37.900 liralık bir asgari ücret karşımıza çıkıyor." dedi.

Şimdi gözler aralık ayında toplanacak komisyona çevrildi. Milyonlarca çalışan yeni yılda alacağı maaşı bekliyor.