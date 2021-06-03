3 Haziran altın bilezik gram fiyatları | Bugün (3 Haziran) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Dolar kurundan oldukça etkilenen altın piyasası, dolar kurundaki yükselişe paralel olarak arttı. 18 ayar altın bilezik dün kapanışta 384 seviyesinde bulunurken, bugün güne 400 TL ile başladı. 14 ayar altın bilezik ise 300 seviyesinde günü bitirirken, bugün itibariyle yükselişe geçerek 311 civarında açtı. Altının ons fiyatı ise şu an itibariyle 1.904 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvillerindeki satıcılı seyrin altının ons fiyatını desteklediğini söylerken teknik açıdan ons altının 1.930 doların direnç, 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Yatırımcıların gözü bu cuma açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisinde olacak.