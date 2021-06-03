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  4. 3 Haziran altın bilezik gram fiyatları | Bugün (3 Haziran) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

3 Haziran altın bilezik gram fiyatları | Bugün (3 Haziran) Altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

03.06.2021 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır hem takı olarak hem de yatırım amaçlı olarak rağbet gören sarı metal, günümüzde de sıkça tercih ediliyor. Artan altın fiyatları ile yatırımcısının ilgisini çeken altın bilezik, bugün de merak ediliyor. 22 ayar altın bilezik dün kapanışta 479 seviyelerinde bulunurken, bugün ise güne yükselişe geçerek 488 seviyesinde başladı. Peki altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Dolar kurundan oldukça etkilenen altın piyasası, dolar kurundaki yükselişe paralel olarak arttı. 18 ayar altın bilezik dün kapanışta 384 seviyesinde bulunurken, bugün güne 400 TL ile başladı. 14 ayar altın bilezik ise 300 seviyesinde günü bitirirken, bugün itibariyle yükselişe geçerek 311 civarında açtı. Altının ons fiyatı ise şu an itibariyle 1.904 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvillerindeki satıcılı seyrin altının ons fiyatını desteklediğini söylerken teknik açıdan ons altının 1.930 doların direnç, 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Yatırımcıların gözü bu cuma açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisinde olacak.

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 488,90 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,14 azalışla 487,39'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 479,85 seviyesinde kapattı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 400,04 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,14 azalışla 398,82'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 384,09 seviyesinde kapattı.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 311,12 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,13 azalışla 310,19'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 300,08 seviyesinde kapattı.
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