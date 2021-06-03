3 Haziran altın fiyatları | Bugün (3 Haziran) altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar?

Uzun yıllardır sıkça tercih edilen altın, rekor seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Dolar kurundaki yükselişten hareketle, zirveye oynayan altın fiyatlarının son durumu merak ediliyor. Çeyrek altın dün kapanışta 859 seviyelerinde bulunurken, yarım altın ise günü 1.721 ile kapattı. Altın fiyatlarında 3 Haziran gününde genel olarak bir yükseliş hakim. Altının ons fiyatı ise 1.904 dolar seviyelerinde yer alıyor.

Cumhurbaşkanı'nın faiz mesajı sonrası tarihi rekorunu yenileyerek 8,88 seviyesine gelen dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareket sonrası en son 6 Kasım 2020'de 540 lira ile rekor kıran gram altın da 535 liraya kadar çıktı.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvillerindeki satıcılı seyrin altının ons fiyatını desteklediğini söylerken teknik açıdan ons altının 1.930 doların direnç, 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.