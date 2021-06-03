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  4. 3 Haziran altın fiyatları | Bugün (3 Haziran) altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar?

3 Haziran altın fiyatları | Bugün (3 Haziran) altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar?

03.06.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kurundaki hareketlilikten etkilenen altın fiyatları dün biraz düşüş gösterse de bugün tekrar yükselişe geçti. Gram altın dün gün içinde 520 – 540 seviyelerinde hareket ederken, bugün güne 528 ile başladı. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş yatırımcının dikkatini çekerken, altının daha ne kadar yükseleceği ise merak ediliyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

Uzun yıllardır sıkça tercih edilen altın, rekor seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Dolar kurundaki yükselişten hareketle, zirveye oynayan altın fiyatlarının son durumu merak ediliyor. Çeyrek altın dün kapanışta 859 seviyelerinde bulunurken, yarım altın ise günü 1.721 ile kapattı. Altın fiyatlarında 3 Haziran gününde genel olarak bir yükseliş hakim. Altının ons fiyatı ise 1.904 dolar seviyelerinde yer alıyor.

Cumhurbaşkanı'nın faiz mesajı sonrası tarihi rekorunu yenileyerek 8,88 seviyesine gelen dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareket sonrası en son 6 Kasım 2020'de 540 lira ile rekor kıran gram altın da 535 liraya kadar çıktı.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvillerindeki satıcılı seyrin altının ons fiyatını desteklediğini söylerken teknik açıdan ons altının 1.930 doların direnç, 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?

Gram Altın ne kadar?
Güne 528,05 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,15 azalışla 526,38'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 527,40 seviyesinde kapattı.

Çeyrek Altın ne kadar?

Çeyrek Altın ne kadar?
Güne 866,33 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,14 azalışla 863,63'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 859,48 seviyesinde kapattı.

Yarım Altın ne kadar?

Yarım Altın ne kadar?
Güne 1.732,66 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,14 azalışla 1.727,27'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.721,52 seviyesinde kapattı.

Tam Altın ne kadar?

Tam Altın ne kadar?
Güne 3.430,36 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,14 azalışla 3.419,85'dan işlem görüyor.

Cumhuriyet Altını ne kadar?

Cumhuriyet Altını ne kadar?
Güne 3.528,13 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,14 azalışla 3.517,27'dan işlem görüyor.

Ata Altını ne kadar?

Ata Altını ne kadar?
Güne 3.528,13 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,14 azalışla 3.517,37'dan işlem görüyor

Ziynet Altın ne kadar?

Ziynet Altın ne kadar?
Ziynet Altın 3 Haziran alış fiyatı 3.364,31 TL iken, satış fiyatı ise 3.430,51 TL.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
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