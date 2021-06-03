3 Haziran dolar kuru | Bugün (3 Haziran) Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Sterlin ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz açıklamalarından sonra yükselişe geçen Dolar kuru, tarihi bir seviye olan 8,88'e çıktı. Daha sonra gerileyerek 8,60’a kadar düşen dolar için, daha sonrasında ne olacağını kimse bilmiyor. İnişli çıkışlı bir seyirde ilerleyen dolar kuru, rekor seviyelerde seyrediyor. Dolar endeksi ise 90 seviyesinin altında seyrediyor.