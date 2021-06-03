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  4. 3 Haziran dolar kuru | Bugün (3 Haziran) Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Sterlin ne kadar?

3 Haziran dolar kuru | Bugün (3 Haziran) Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Sterlin ne kadar?

03.06.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni haftaya büyüme verilerinde yüzde 1 civarı düşüşle başlayan Amerikan Doları, haftanın dördünce gününde de yükselişini sürdürüyor. Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarından sonra 8,80 seviyelerine kadar yükselen dolar daha sonra gerileyerek 8,60 seviyelerine kadar düştü. Euro ise dün günü 10,49 ile kapatırken bugün güne yükselişle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz açıklamalarından sonra yükselişe geçen Dolar kuru, tarihi bir seviye olan 8,88'e çıktı. Daha sonra gerileyerek 8,60’a kadar düşen dolar için, daha sonrasında ne olacağını kimse bilmiyor. İnişli çıkışlı bir seyirde ilerleyen dolar kuru, rekor seviyelerde seyrediyor. Dolar endeksi ise 90 seviyesinin altında seyrediyor.

Dolar ve Euro fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda ise erken gevşeme beklentisinin uygun olmadığı yönündeki mesajlar öne çıktı.
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023 yılında orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edeceğiz" dedi.
Yatırımcıların gözü bu cuma açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisinde olacak.
Uzmanlar, ekonomik aktivitedeki toparlanma ile enflasyon endişeleri arasında kararsız kalan fiyatlamaların gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, Türk lirasındaki negatif ayrışmanın ise sürdüğünü söyledi.

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,6056 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,06 artışla 8,5975 liradan işlem görüyor. Dün Amerikan Doları, günü 8,5927 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 10,5154 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,14 artışla 10,5131 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,4980 seviyesinde kapattı.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 12,2181 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,15 artışla 12,2021 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 12,1839 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Euro Amerikan Doları
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