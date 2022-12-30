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30 Aralık dolar, euro ve sterlin ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir?

30.12.2022 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, euro ve sterlinin TL karşısındaki hareketi, 2022'nin sona ermesine kısa bir zaman kala araştırılıyor. He yıllık hem de aylık kapanışın yaklaşmasıyla gözler dolar, euro ve sterlinin fiyatlarına çevrildi. Peki 30 Aralık dolar, euro ve sterlin ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir? İşte detaylar...

30 Aralık dolar, euro ve sterlin ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir?

Yeni yıla kısa bir zaman kala dolar, euro ve sterlinde son durum merak konusu oldu. Canlı döviz fiyatları sorgulama linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Peki 30 Aralık dolar, euro ve sterlin ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir? İşte detaylar...

DOLAR NE KADAR?

Dolar 18,7047 TL'den alınıyor ve 18,7196 TL'den satılıyor.

30 Aralık dolar, euro ve sterlin ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir?

EURO NE KADAR?

Euronun alışı 19,9420 TL iken satışı ise 19,9628 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Sterlinin alış fiyatı 22,5485 TL iken satış fiyatı ise 22,5796 TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Euro dolar sterlin

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