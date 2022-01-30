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30 Ocak 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 30 Ocak 2022 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

30.01.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ocak piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunu araştırıyor. Fed'in merakla takip edilen faiz kararı sonrası altında düşüş meydana gelmişti. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 30 Ocak 2021 Pazar altın bilezik fiyatları...

30 Ocak Pazar günü haftanın son gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 30 Ocak günü 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

30 OCAK'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

30 Ocak günü haftanın son gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 722,51 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 30 Ocak 2022 itibariyle 710,71 TL alış ve 715,98 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 575,31 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 567,38 TL alış ve 567,47 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 521,22 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %1,01 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 424,62 TL alış ve 515,43 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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