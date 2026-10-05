5 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,14 TL, satış fiyatı ise 49,18 TL seviyesinde işlem görüyor. Dolar, günlük %0,07 oranında bir artış yaşadı. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.140 TL, 5.000 doların TL karşılığı ise 245.700 TL olarak belirlendi. Haftalık bazda ise Dolar/TL, 7 gün önce 48,93 TL iken, bugün 49,18 TL seviyesine çıkmış durumda. Bu süreçte 1 doların TL karşısındaki değişimi 0,25 TL olarak gerçekleşti ve haftalık değişim %0,51 düzeyinde.

Son bir hafta içinde Dolar/TL'in seyrine baktığımızda, 2026-09-25 tarihinde 48,93 TL başlangıç değeri ile başlayan kur, 01 Ekim 2026'da 49,09 TL, 02 Ekim 2026'da 49,13 TL ve sonunda bugün 49,18 TL olarak güncellenmiştir. 1.000 doların TL karşılığındaki değişim ise 250,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Güncel Dolar Kuru

05 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 49,14 TL 49,18 TL %0,07





Güncel Döviz Kurları

05 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,06 TL 55,08 TL %-0,46 İngiliz Sterlini 64,98 TL 65,00 TL %0,21 İsviçre Frangı 59,21 TL 59,26 TL %-0,09 Kanada Doları 34,41 TL 34,45 TL %-0,09 Avustralya Doları 34,11 TL 34,14 TL %-0,14 Çin Yuanı 7,32 TL 7,33 TL %0,02 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,21 İsveç Kronu 4,88 TL 4,88 TL %-0,28





Öne Çıkan Pariteler

05 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1193 %-0,52 GBP/USD 1,3210 %-0,20 USD/JPY 157,81 %-0,02 USD/CHF 0,8299 %0,14





Dolar/TL'in son bir hafta içerisindeki hareketini gösteren grafik, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken seviyelere işaret ediyor. 49,01 TL destek seviyesinin altına inmedikçe, bu bölgenin korunması, takip edilmesi gereken bir durum. Öte yandan, 49,26 TL direnci ise yukarı yönlü hareketlerde önemli bir bariyer oluşturmakta.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL için 49,01 TL destek ve 49,26 TL direnç seviyeleri kritik öneme sahip. Mevcut fiyat 49,18 TL seviyesinde işlem gördüğünden, destek seviyesinin üzerinde kalınması durumunda, yukarı yönlü hareketin devam edebileceği düşünülüyor. Küresel piyasa etkenleri göz önünde bulundurulmadığında, yurtiçi dinamikler ve piyasa yorumları da dikkatle izlenmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular