5 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,14 TL, satış fiyatı ise 49,18 TL seviyesinde işlem görüyor. Dolar, günlük %0,07 oranında bir artış yaşadı. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.140 TL, 5.000 doların TL karşılığı ise 245.700 TL olarak belirlendi. Haftalık bazda ise Dolar/TL, 7 gün önce 48,93 TL iken, bugün 49,18 TL seviyesine çıkmış durumda. Bu süreçte 1 doların TL karşısındaki değişimi 0,25 TL olarak gerçekleşti ve haftalık değişim %0,51 düzeyinde.
Son bir hafta içinde Dolar/TL'in seyrine baktığımızda, 2026-09-25 tarihinde 48,93 TL başlangıç değeri ile başlayan kur, 01 Ekim 2026'da 49,09 TL, 02 Ekim 2026'da 49,13 TL ve sonunda bugün 49,18 TL olarak güncellenmiştir. 1.000 doların TL karşılığındaki değişim ise 250,00 TL olarak hesaplanmıştır.
05 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,14 TL
|49,18 TL
|%0,07
05 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,06 TL
|55,08 TL
|%-0,46
|İngiliz Sterlini
|64,98 TL
|65,00 TL
|%0,21
|İsviçre Frangı
|59,21 TL
|59,26 TL
|%-0,09
|Kanada Doları
|34,41 TL
|34,45 TL
|%-0,09
|Avustralya Doları
|34,11 TL
|34,14 TL
|%-0,14
|Çin Yuanı
|7,32 TL
|7,33 TL
|%0,02
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%-0,21
|İsveç Kronu
|4,88 TL
|4,88 TL
|%-0,28
05 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1193
|%-0,52
|GBP/USD
|1,3210
|%-0,20
|USD/JPY
|157,81
|%-0,02
|USD/CHF
|0,8299
|%0,14
Dolar/TL'in son bir hafta içerisindeki hareketini gösteren grafik, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken seviyelere işaret ediyor. 49,01 TL destek seviyesinin altına inmedikçe, bu bölgenin korunması, takip edilmesi gereken bir durum. Öte yandan, 49,26 TL direnci ise yukarı yönlü hareketlerde önemli bir bariyer oluşturmakta.
Dolar/TL için 49,01 TL destek ve 49,26 TL direnç seviyeleri kritik öneme sahip. Mevcut fiyat 49,18 TL seviyesinde işlem gördüğünden, destek seviyesinin üzerinde kalınması durumunda, yukarı yönlü hareketin devam edebileceği düşünülüyor. Küresel piyasa etkenleri göz önünde bulundurulmadığında, yurtiçi dinamikler ve piyasa yorumları da dikkatle izlenmelidir.
Serbest piyasadaki güncel 49,14 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.140 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,07 oranında değişim kaydetmiştir.
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