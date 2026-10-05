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5 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 49,14 TL'den alınıp 49,18 TL'den satılıyor. Son bir haftada, kur 48,93 TL'den 49,18 TL'ye yükseldi ve %0,51 oranında bir artış gösterdi.

5 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,14 TL, satış fiyatı ise 49,18 TL seviyesinde işlem görüyor. Dolar, günlük %0,07 oranında bir artış yaşadı. 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.140 TL, 5.000 doların TL karşılığı ise 245.700 TL olarak belirlendi. Haftalık bazda ise Dolar/TL, 7 gün önce 48,93 TL iken, bugün 49,18 TL seviyesine çıkmış durumda. Bu süreçte 1 doların TL karşısındaki değişimi 0,25 TL olarak gerçekleşti ve haftalık değişim %0,51 düzeyinde.

Son bir hafta içinde Dolar/TL'in seyrine baktığımızda, 2026-09-25 tarihinde 48,93 TL başlangıç değeri ile başlayan kur, 01 Ekim 2026'da 49,09 TL, 02 Ekim 2026'da 49,13 TL ve sonunda bugün 49,18 TL olarak güncellenmiştir. 1.000 doların TL karşılığındaki değişim ise 250,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Güncel Dolar Kuru

05 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,14 TL 49,18 TL %0,07


Güncel Döviz Kurları

05 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,06 TL 55,08 TL %-0,46
İngiliz Sterlini 64,98 TL 65,00 TL %0,21
İsviçre Frangı 59,21 TL 59,26 TL %-0,09
Kanada Doları 34,41 TL 34,45 TL %-0,09
Avustralya Doları 34,11 TL 34,14 TL %-0,14
Çin Yuanı 7,32 TL 7,33 TL %0,02
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,21
İsveç Kronu 4,88 TL 4,88 TL %-0,28


Öne Çıkan Pariteler

05 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1193 %-0,52
GBP/USD 1,3210 %-0,20
USD/JPY 157,81 %-0,02
USD/CHF 0,8299 %0,14


Dolar/TL'in son bir hafta içerisindeki hareketini gösteren grafik, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken seviyelere işaret ediyor. 49,01 TL destek seviyesinin altına inmedikçe, bu bölgenin korunması, takip edilmesi gereken bir durum. Öte yandan, 49,26 TL direnci ise yukarı yönlü hareketlerde önemli bir bariyer oluşturmakta.

5 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL için 49,01 TL destek ve 49,26 TL direnç seviyeleri kritik öneme sahip. Mevcut fiyat 49,18 TL seviyesinde işlem gördüğünden, destek seviyesinin üzerinde kalınması durumunda, yukarı yönlü hareketin devam edebileceği düşünülüyor. Küresel piyasa etkenleri göz önünde bulundurulmadığında, yurtiçi dinamikler ve piyasa yorumları da dikkatle izlenmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,14 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.140 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,07 oranında değişim kaydetmiştir.

5 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş 2

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dolar alış ve satış döviz alış satış
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