5 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Geri Çekilme

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,06 TL, satış fiyatı ise 55,08 TL olarak belirlendi. Günlük değişim ise %-0,46 ile dikkat çekiyor. Son 7 gün içerisinde Euro/TL 55,76 TL seviyesinden 55,08 TL’ye gerileyerek %1,22’lik bir kayıp yaşadı. Bu durum, 1.000 euroyu TL’ye çevirmek isteyen yatırımcılar için 680,00 TL’lik bir negatif fark anlamına geliyor, yani 1.000 euro artık 55.060 TL'ye karşılık geliyor.
Euro/TL’nin son bir haftalık performansında özellikle son günlerdeki sonuçlar dikkat çekiyor. 7 gün önceki ilk değer 55,76 TL iken, bugün bu rakam 55,08 TL’ye kadar düştü. Bu süreçteki 7 günlük değişim serisi ise şu şekilde oluştu: 2026-09-25: 55,76 TL, 2026-09-28: 55,73 TL, 2026-09-29: 55,60 TL, 2026-09-30: 55,56 TL, 2026-10-01: 55,33 TL, 2026-10-02: 55,32 TL, 2026-10-05: 55,08 TL.
Güncel EUR/USD paritesi 1,1193 seviyesinde işlem görmekte ve günlük değişimi %-0,52 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, Euro'nun global piyasalardaki değer kaybına işaret ediyor. Euro/TL kurundaki geri çekilme, muhtemelen EUR/USD'deki benzer düşüşle de ilişkilendirilebilir.
Euro/TL kurunun destek seviyesinin 54,85 TL, direnç seviyesinin ise 55,53 TL olarak belirlendiği göz önüne alındığında, bu seviyeler kritik bir öneme sahip. Euro/TL'nin bu seviyelere yakın seyri, yatırımcılar için takip edilmesi gereken dinamikler arasında yer alıyor.
05 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,06 TL
|55,08 TL
|%-0,46
05 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,14 TL
|49,18 TL
|%0,07
|İngiliz Sterlini
|64,98 TL
|65,00 TL
|%0,21
|İsviçre Frangı
|59,21 TL
|59,26 TL
|%-0,09
|Kanada Doları
|34,41 TL
|34,45 TL
|%-0,09
|Avustralya Doları
|34,11 TL
|34,14 TL
|%-0,14
|Çin Yuanı
|7,32 TL
|7,33 TL
|%0,02
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%-0,21
|İsveç Kronu
|4,88 TL
|4,88 TL
|%-0,28
05 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1193
|%-0,52
|GBP/USD
|1,3210
|%-0,20
|USD/JPY
|157,81
|%-0,02
|USD/CHF
|0,8299
|%0,14
Son 7 günlük Euro/TL değişimiyle ilgili grafik, bu sürecin seyrini göstermektedir.
Euro/TL'nin 54,85 TL destek ve 55,53 TL direnç seviyeleri arasında dalgalanması, piyasanın bu seviyeleri nasıl test ettiğinin önemli bir göstergesi. Mevcut fiyatın bu seviyelere yaklaşması, piyasa oyuncuları için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. EUR/USD'de yaşanan geri çekilmenin etkisiyle Euro/TL’deki hareketlilik sürüyor.
Serbest piyasa 55,06 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.060 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1193 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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