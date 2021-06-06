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  4. 6 Haziran altın fiyatları | Bugün (6 Haziran) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

6 Haziran altın fiyatları | Bugün (6 Haziran) Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

06.06.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları gün geçtikçe yatırımcıların ve altın almak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cuma günkü kapanışta 527,11 seviyelerinde bulunan Gram altın, uzun süreli yükselişini devam ettiriyor. Gram altın 6 Haziran Pazar günü 527,95 TL’den işlem görürken, çeyrek altın ise 866,16 TL’den işlem görüyor.

ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı verisinin beklentileri oldukça aşmasının ardından altının ons fiyatı 1.855 dolara kadar gerilemişti. Bugün ise yüzde 1,1 değer kazanarak 1.891 dolar seviyelerine yükseldi. Yarım altın ise bugün itibariyle 1.732,33 TL’den işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan ons altının 1.890 doların direnç, 1.855 doların destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram Altın, bugün itibarıyla %0,87 artışla 527,95'dan işlem görüyor. Dün en düşük 519,89, en yüksek 528,71 seviyelerini gören Gram Altın, günü 527,11 seviyesinde kapattı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,87 artışla 866,16'dan işlem görüyor. Dün en düşük 849,56, en yüksek 860,36 seviyelerini gören Çeyrek Altın, günü 860,36 seviyesinde kapattı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,87 artışla 1.732,33'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.699,12, en yüksek 1.720,73 seviyelerini gören Yarım Altın, günü 1.720,73 seviyesinde kapattı.

TAM ALTIN NE KADAR?

TAM ALTIN NE KADAR?
Tam Altın, bugün itibarıyla %0,87 artışla 3.429,71'dan işlem görüyor. Dün en düşük 3.387,85, en yüksek 3.430,93 seviyelerini gören Tam Altın, günü 3.430,93 seviyesinde kapattı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,87 artışla 3.527,46'dan işlem görüyor. Dün en düşük 3.493,00, en yüksek 3.535,00 seviyelerini gören Cumhuriyet Altını, günü 3.535,00 seviyesinde kapattı.

ATA ALTINI NE KADAR?

ATA ALTINI NE KADAR?
Ata Altın, bugün itibarıyla %0,87 artışla 3.527,46'dan işlem görüyor. Dün en düşük 3.512,56, en yüksek 3.557,22 seviyelerini gören Ata Altın, günü 3.557,22 seviyesinde kapattı.

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

ZİYNET ALTIN NE KADAR?
6 Haziran Ziynet Altının alış fiyatı 3.357,22 TL, satış fiyatı ise3.422,09 TL.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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