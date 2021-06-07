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7 Haziran 2021 dolar kuru ne kadar oldu? | 7 Haziran Pazartesi dolar kaç TL, Euro ne kadar?

07.06.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Haziran Pazartesi günü borsaların açıldığı ilk günde, yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Dolar/TL hafta boyu anlık değişimler göstermişti. Şu anda yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren doların daha yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 7 Haziran'da dolar ne kadar oldu? 7 Haziran 2021 Pazartesi günü dolar kaç TL ve Euro ne kadar?

İşte dolar ve euro'daki son durum...

DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

7 Haziran Pazartesi haftanın ilk günü vatandaşlar ve yatırımcılar dolar ve euro fiyatlarını merak ediyor.
Dolar bugün güne yeşil ve yukarı yönlü ibreyle başladı.

DOLAR NE KADAR OLDU?

DOLAR NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 8,6785 TL'den yapan dolar, şu anda 8,6746 TL alış ve 8,6825 TL satış fiyatına sahip.
Aylık değişim yüzdesi 2.2 olan doların günlük değişim yüzdesi ise 0.13.

EURO NE KADAR OLDU?

EURO NE KADAR OLDU?
Euro 7 Haziran sabahı yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 10,5681 TL'den yapan euro, şu anda 10,5602 TL alış ve 10,5762 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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