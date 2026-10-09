FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

9 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 49,32 TL alış, 49,36 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Son hafta içinde kur %0,55 oranında değer kazanarak 49,36 TL seviyesine ulaştı.

9 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,32 TL, satış fiyatı ise 49,36 TL olarak belirlendi. Bugün Dolar/TL kuru %0,17 oranında bir artış gösterdi. 7 gün önce 49,09 TL olan Dolar/TL, bugün 49,36 TL seviyesine ulaşarak, bir dolarda 0,27 TL’lik bir yükseliş kaydetti. Özellikle haftalık grafiklere bakıldığında, Dolar/TL’de %0,55 oranında bir yükseliş söz konusu.

Elinizde 1.000 Dolar bulunduruyorsanız, bu miktarın alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.320 TL iken, 5.000 Dolar ise 246.600 TL’ye denk geliyor. Dolar/TL’de son 7 günün tabloya yansıması ise şu şekilde: 1 Ekim’de 49,09 TL, 2 Ekim’de 49,13 TL, 5 Ekim’de 49,14 TL, 6 Ekim’de 49,17 TL, 7 Ekim’de 49,20 TL, 8 Ekim’de 49,25 TL ve 9 Ekim’de 49,36 TL olarak gerçekleşti. Dolar/TL’nin son bir haftalık performansı, piyasada genel bir yükseliş eğiliminde olduğuna işaret ediyor.

Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,18 TL, direnç seviyesi ise 49,45 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, piyasanın yönünü belirleyecek önemli noktalar olarak öne çıkıyor.

Güncel Dolar Kuru

09 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 49,32 TL 49,36 TL %0,17


Güncel Döviz Kurları

09 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,41 TL 55,42 TL %0,04
İngiliz Sterlini 65,33 TL 65,35 TL %-0,05
İsviçre Frangı 59,38 TL 59,44 TL %0,30
Kanada Doları 34,70 TL 34,73 TL %0,24
Avustralya Doları 34,44 TL 34,48 TL %0,56
Çin Yuanı 7,37 TL 7,37 TL %0,27
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %0,28
İsveç Kronu 4,96 TL 4,96 TL %0,39


Öne Çıkan Pariteler

09 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1231 %0,18
GBP/USD 1,3242 %0,11
USD/JPY 158,16 %0,18
USD/CHF 0,8305 %-0,13


Son 7 günlük süreçte Dolar/TL’nin değişim grafiği, bu yükselişin ne denli sürdürülebilir olduğunu göstermekte. Grafik üzerinde inceleme yapıldığında, yukarı yönlü bir hareketin gerçekleştiği net bir şekilde ortaya çıkmakta.

9 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin güncel durumu, 49,18 TL seviyesindeki destek ve 49,45 TL seviyesindeki direnç ile takip edilmesi gereken kritik seviyeleri oluşturuyor. Mevcut fiyat, direnç seviyesine yakın seyretmekte ve bu durum piyasalardaki yükseliş hareketinin devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik yaratıyor. Küresel piyasa etkenleri de bu seviyelerin önemini artırmakta.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 49,32 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.320 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,17 oranında değişim kaydetmiştir.

9 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş 2

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
VİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,37 yükselişle başladıVİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,37 yükselişle başladı
Brent petrolün varili 102,90 dolardan işlem görüyorBrent petrolün varili 102,90 dolardan işlem görüyor

Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

Silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı! Şaban Sevinç'e gözaltı kararı

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı! Şaban Sevinç'e gözaltı kararı

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Türk futbolunun köklü kulübü satılıyor mu? İşte masadaki isim

Atilla Taş'ın acı günü! Kızı 14. kattan düşerek hayatını kaybetti

Atilla Taş'ın acı günü! Kızı 14. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kredi kartında limitler sil baştan hesaplanacak!

Kredi kartında limitler sil baştan hesaplanacak!

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.