9 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,32 TL, satış fiyatı ise 49,36 TL olarak belirlendi. Bugün Dolar/TL kuru %0,17 oranında bir artış gösterdi. 7 gün önce 49,09 TL olan Dolar/TL, bugün 49,36 TL seviyesine ulaşarak, bir dolarda 0,27 TL’lik bir yükseliş kaydetti. Özellikle haftalık grafiklere bakıldığında, Dolar/TL’de %0,55 oranında bir yükseliş söz konusu.
Elinizde 1.000 Dolar bulunduruyorsanız, bu miktarın alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.320 TL iken, 5.000 Dolar ise 246.600 TL’ye denk geliyor. Dolar/TL’de son 7 günün tabloya yansıması ise şu şekilde: 1 Ekim’de 49,09 TL, 2 Ekim’de 49,13 TL, 5 Ekim’de 49,14 TL, 6 Ekim’de 49,17 TL, 7 Ekim’de 49,20 TL, 8 Ekim’de 49,25 TL ve 9 Ekim’de 49,36 TL olarak gerçekleşti. Dolar/TL’nin son bir haftalık performansı, piyasada genel bir yükseliş eğiliminde olduğuna işaret ediyor.
Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,18 TL, direnç seviyesi ise 49,45 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, piyasanın yönünü belirleyecek önemli noktalar olarak öne çıkıyor.
09 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|49,32 TL
|49,36 TL
|%0,17
09 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,41 TL
|55,42 TL
|%0,04
|İngiliz Sterlini
|65,33 TL
|65,35 TL
|%-0,05
|İsviçre Frangı
|59,38 TL
|59,44 TL
|%0,30
|Kanada Doları
|34,70 TL
|34,73 TL
|%0,24
|Avustralya Doları
|34,44 TL
|34,48 TL
|%0,56
|Çin Yuanı
|7,37 TL
|7,37 TL
|%0,27
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%0,28
|İsveç Kronu
|4,96 TL
|4,96 TL
|%0,39
09 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1231
|%0,18
|GBP/USD
|1,3242
|%0,11
|USD/JPY
|158,16
|%0,18
|USD/CHF
|0,8305
|%-0,13
Son 7 günlük süreçte Dolar/TL’nin değişim grafiği, bu yükselişin ne denli sürdürülebilir olduğunu göstermekte. Grafik üzerinde inceleme yapıldığında, yukarı yönlü bir hareketin gerçekleştiği net bir şekilde ortaya çıkmakta.
Dolar/TL'nin güncel durumu, 49,18 TL seviyesindeki destek ve 49,45 TL seviyesindeki direnç ile takip edilmesi gereken kritik seviyeleri oluşturuyor. Mevcut fiyat, direnç seviyesine yakın seyretmekte ve bu durum piyasalardaki yükseliş hareketinin devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik yaratıyor. Küresel piyasa etkenleri de bu seviyelerin önemini artırmakta.
Serbest piyasadaki güncel 49,32 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 49.320 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,17 oranında değişim kaydetmiştir.
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