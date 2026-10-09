9 Ekim 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasa alış fiyatı 49,32 TL, satış fiyatı ise 49,36 TL olarak belirlendi. Bugün Dolar/TL kuru %0,17 oranında bir artış gösterdi. 7 gün önce 49,09 TL olan Dolar/TL, bugün 49,36 TL seviyesine ulaşarak, bir dolarda 0,27 TL’lik bir yükseliş kaydetti. Özellikle haftalık grafiklere bakıldığında, Dolar/TL’de %0,55 oranında bir yükseliş söz konusu.

Elinizde 1.000 Dolar bulunduruyorsanız, bu miktarın alış kuru üzerinden TL karşılığı 49.320 TL iken, 5.000 Dolar ise 246.600 TL’ye denk geliyor. Dolar/TL’de son 7 günün tabloya yansıması ise şu şekilde: 1 Ekim’de 49,09 TL, 2 Ekim’de 49,13 TL, 5 Ekim’de 49,14 TL, 6 Ekim’de 49,17 TL, 7 Ekim’de 49,20 TL, 8 Ekim’de 49,25 TL ve 9 Ekim’de 49,36 TL olarak gerçekleşti. Dolar/TL’nin son bir haftalık performansı, piyasada genel bir yükseliş eğiliminde olduğuna işaret ediyor.

Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 49,18 TL, direnç seviyesi ise 49,45 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu seviyeler, piyasanın yönünü belirleyecek önemli noktalar olarak öne çıkıyor.

Güncel Dolar Kuru

09 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 49,32 TL 49,36 TL %0,17





Güncel Döviz Kurları

09 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,41 TL 55,42 TL %0,04 İngiliz Sterlini 65,33 TL 65,35 TL %-0,05 İsviçre Frangı 59,38 TL 59,44 TL %0,30 Kanada Doları 34,70 TL 34,73 TL %0,24 Avustralya Doları 34,44 TL 34,48 TL %0,56 Çin Yuanı 7,37 TL 7,37 TL %0,27 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %0,28 İsveç Kronu 4,96 TL 4,96 TL %0,39





Öne Çıkan Pariteler

09 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1231 %0,18 GBP/USD 1,3242 %0,11 USD/JPY 158,16 %0,18 USD/CHF 0,8305 %-0,13





Son 7 günlük süreçte Dolar/TL’nin değişim grafiği, bu yükselişin ne denli sürdürülebilir olduğunu göstermekte. Grafik üzerinde inceleme yapıldığında, yukarı yönlü bir hareketin gerçekleştiği net bir şekilde ortaya çıkmakta.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL'nin güncel durumu, 49,18 TL seviyesindeki destek ve 49,45 TL seviyesindeki direnç ile takip edilmesi gereken kritik seviyeleri oluşturuyor. Mevcut fiyat, direnç seviyesine yakın seyretmekte ve bu durum piyasalardaki yükseliş hareketinin devam edip etmeyeceği konusunda belirsizlik yaratıyor. Küresel piyasa etkenleri de bu seviyelerin önemini artırmakta.

Sıkça Sorulan Sorular