9 Kasım 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 56,22 TL, satış kuru ise 56,23 TL olarak belirlendi. Bugün Euro/TL kuru günlük olarak %0,53 değer kazandı. Euro'nun TL bazındaki güncel durumu, bir euronun alış kuru üzerinden 1.000 euro için 56.220 TL, 5.000 euro için 281.100 TL olduğunu gösteriyor.

Euro/TL, son bir hafta içinde 55,76 TL'den 56,23 TL'ye çıkarak 7 günlük dönemde 0,47 TL'lik artış kaydetti. Bu da %0,84'lük bir değişim anlamına geliyor. Euro/TL’nin son 7 gün içerisindeki hareketi incelendiğinde, 30 Ekim 2026 tarihinde 55,76 TL olan kur, 2 Kasım 2026'da 55,97 TL, 3 Kasım 2026'da 56,00 TL, 4 Kasım 2026'da 56,21 TL, 5 Kasım 2026'da 56,27 TL ve 6 Kasım 2026'da 55,92 TL seviyelerine geldi. Bugün ise 56,23 TL seviyesine çıkarak ivme kazandı.

Küresel piyasalarda EUR/USD paritesi 1,1188 seviyesinde işlem görüyor ve günlük değişimi %0,41 olarak kayıtlara geçti. Bu durum, Euro’nun genel piyasalardaki değer kazanımında önemli bir etken olmaktadır. Euro/TL'nin 7 günlük destek seviyesi 55,90 TL, direnç seviyesi ise 56,41 TL olarak belirlenmiştir. Bu seviyelerin takip edilmesi, kurda gerçekleşecek olası değişimlerin yönü hakkında fikir verebilir.

Güncel Euro Kuru

09 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 56,22 TL 56,23 TL %0,53





Güncel Döviz Kurları

09 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 50,18 TL 50,19 TL %0,06 İngiliz Sterlini 67,39 TL 67,40 TL %0,58 İsviçre Frangı 61,30 TL 61,33 TL %0,30 Kanada Doları 35,62 TL 35,64 TL %0,34 Avustralya Doları 34,61 TL 34,62 TL %0,56 Çin Yuanı 7,52 TL 7,52 TL %0,08 Rus Rublesi 0,61 TL 0,62 TL %-0,14 İsveç Kronu 5,10 TL 5,10 TL %0,67





Öne Çıkan Pariteler

09 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1188 %0,41 GBP/USD 1,3410 %0,45 USD/JPY 158,03 %-0,28 USD/CHF 0,8184 %-0,23





Euro/TL hareketlerini ve diğer döviz kurlarını gözler önüne seren grafik, son 7 gün içerisinde kaydedilen dalgalanmaları yansıtacaktır.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL mevcut seviyelerinin üzerinde işlem görmektedir ve 55,90 TL seviyesindeki destek ile 56,41 TL direnç seviyeleri önem arz etmektedir. Bu seviyelerin yakın takibi, yatırımcılar için olası değişimlerin değerlendirilmesi açısından kritik olacaktır. EUR/USD paritesi ve diğer küresel dinamikler, Euro'daki hareketlerin arka planda nasıl şekilleneceği konusunda belirleyici bir rol oynamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular