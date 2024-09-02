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ABD doları, euro, İngiliz sterlini, altın... Resmi Gazete'de Kur Korumalı Mevduat Kararı! Tarih değişti...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
02.09.2024 07:10
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Döviz ve altın dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabı olanları yakından ilgilendiren bir karar alındı. Resmi Gazete'den duyurulan karara göre tarihlerde değişikliğe gidildi.

ABD doları, euro, İngiliz sterlini, altın... Resmi Gazete'de Kur Korumalı Mevduat Kararı! Tarih değişti...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikleri içeren tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı.

DOLAR (31)

Yurt içi yerleşik gerçek kişiler ile yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31/8/2024 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, euro ve İngiliz sterlini cinsinden Döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek.

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ALTIN HESAPLARI İÇİN DE TL DÖNÜŞÜM KARARI

Öte yandan, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 31/8/2024, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat
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