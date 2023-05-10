ABD ENFLASYON ORANI öncesi DOLAR ne kadar? Euro kaç TL? 10 Mayıs dolar ve euro fiyatları...

Dolar fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Bugün ABD enflasyon verileri ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın verilere bağlı kalıp kredi koşullarını izlemesi gerektiğini vurgulayarak, kredi sıkılaşmasına dair işaretler aldığını ifade etti. Dolar ve euro fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte dolar ve euro fiyatlarında son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.5173 TL TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.5150 liradan, satış fiyatı ise 19.5197 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 1-14'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.4144 TL'den yapan euro şu anda 21.4109 TL alış ve 21.4179 TL satış fiyatına sahip.

ABD ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

ABD enflasyon oranı bugün (10 Mayıs 2023 Çarşamba) açıklanacak.

ABD ENFLAYON ORANI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Yayımlanan makroekonomik veriler para politikasına dair fiyatlamaları tekrar zorlaştırmaya başladı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Banka'nın verilere bağlı olması ve kredi koşullarını izlemesi gerektiğini belirterek, kredi sıkılaşmasına dair işaretler aldığını kaydetti.



