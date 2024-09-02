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ABD'li dev banka tahminini güncelledi... Goldman Sachs'in yıl sonu dolar öngörüsünü revize etti!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
02.09.2024 13:21
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Son haftalarda dolar, euro, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürerken ABD'nin dev yatırım bankası Godman Sachs yıl sonu Türkiye ekonomisine ilişkin tahminini güncelledi. Peki dev bankanın yıl sonu dolar tahmini ne kadar oldu? İşte detaylar...

ABD'li dev banka tahminini güncelledi... Goldman Sachs'in yıl sonu dolar öngörüsünü revize etti!

Türkiye ekonomisindeki dalgalı seyir devam ediyor. Altın ce döviz kurundaki hızlı yükselişleri takip ediliyorken ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, yıl sonu dolar tahminini açıkladı.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, yayınladığı araştırma notunda, Türkiye'de Ağustos ayında yıllık enflasyonun %62'den %51,4'e gerileyeceğini öngördü.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi ise Ağustos ayında yıllık %61,57 olarak kaydedildi.

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GOLDMAN SACHS TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

Foreks'in haberine göre, Goldman Sachs, enflasyonun beklendiği gibi gerilememesi durumunda TCMB'nin temkinli bir tutum sergileyerek gevşeme politikalarını erteleyebileceğini belirtti.

Ayrıca Goldman Sachs, USD/TRY tahminlerini revize ederek; Daha önce 3, 6 ve 12 aylık dönemler için 33, 35 ve 39 olan USD/TRY tahminlerini sırasıyla 36, 39 ve 44 olarak güncelledi.

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Goldman Sachs dolar
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