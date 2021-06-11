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Altın bilezikte büyük düşüş! 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 11 Haziran Cuma altın bilezik ne kadar?

11.06.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Haziran Cuma haftanın beşinci gününde piyasalarda yaşanan değişimler yakından takip edilmeye devam ediyor. Hafta boyu altın ve altın bilezik fiyatları anlık olarak değişim göstermişti. Bugün 22 ayar bilezik ve 14 ayar bilezik fiyatları önemli bir düşüş yaşadı. Peki 11 Haziran Cuma 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu, altın bilezik fiyatları ne kadar? 11 Haziran'da bugün 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar bilezik kaç TL?

İşte 11 Haziran Cuma altın bilezik fiyatları…

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

11 Haziran Cuma günü altın bilezik fiyatlarındaki son durum merak ediliyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?
Bugün 22 ayar bilezik kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Son kapanışını 476,05 TL'den yapan 22 ayar bilezik bugün 465,66 TL alış ve 469,99 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 AYAR ALTIN NE KADAR?
Son kapanışını 375,57 TL'den yapan 18 ayar altın ise 11 Haziran sabahı 375,89 TL alış ve 375,97 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 AYAR ALTIN NE KADAR?
Bir önceki kapanışını 337,82 TL'den yapan 14 ayar altın da önemli bir düşüş yaşadı. 14 ayar altın bugün 281,89 TL alış ve 338,00 TL satış fiyatına sahip.
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