Altın bilezikte büyük düşüş! 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 11 Haziran Cuma altın bilezik ne kadar?

İşte 11 Haziran Cuma altın bilezik fiyatları…
ALTIN BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR OLDU?
11 Haziran Cuma günü altın bilezik fiyatlarındaki son durum merak ediliyor.
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?
Bugün 22 ayar bilezik kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Son kapanışını 476,05 TL'den yapan 22 ayar bilezik bugün 465,66 TL alış ve 469,99 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
18 AYAR ALTIN NE KADAR?
Son kapanışını 375,57 TL'den yapan 18 ayar altın ise 11 Haziran sabahı 375,89 TL alış ve 375,97 TL satış fiyatına sahip.
14 AYAR ALTIN NE KADAR?
Bir önceki kapanışını 337,82 TL'den yapan 14 ayar altın da önemli bir düşüş yaşadı. 14 ayar altın bugün 281,89 TL alış ve 338,00 TL satış fiyatına sahip.
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