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  4. Altında son durum ne? 7 Haziran 2021 altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Haziran gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altında son durum ne? 7 Haziran 2021 altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Haziran gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

07.06.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 7 Haziran Pazartesi haftanın ilk gününde kırmızı renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. Şu anda 526 TL'de olan altın fiyatlarının düşüşe geçip geçmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 7 Haziran 2021 Pazartesi gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 7 Haziran altın fiyatları...

Elinde altını bulunan veya altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın yükselir mi, düşer mi sorularının yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

7 Haziran Pazartesi haftanın ilk gününde vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını merak ediyor.
Altın güne kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibre ile başlangıç yaptı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 526,99 TL ile yapan gram altın, şu anda 526,51 TL alış ve 526,60 TL sarış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise bugün yukarı yönlü ibreyi göstermekte. Önceki kapanışını 3.442,00 TL'den yapan cumhuriyet altını 7 Haziran sabahı 3.361,00 TL alış ve 3.451,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Bir önceki kapanışını 1.727,00 TL'den yapan yarım altın şu anda 1.681,00 TL alış ve 1.733,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görmekte.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 864,00 TL'den yapan çeyrek altın ise bugün 846,00 TL alış ve 866,00 TL satış fiyatına sahip.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
525TL cuma günü 526TL'ydi çok düşmüş vallahi 1tl düşmeseydi napardık
Ne olacak bu milletin hali ekonomik olarak insanlar zor durumda alt tabaka bitti resmen

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