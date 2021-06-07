Altında son durum ne? 7 Haziran 2021 altın fiyatları ne kadar oldu? 7 Haziran gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Elinde altını bulunan veya altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın yükselir mi, düşer mi sorularının yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

7 Haziran Pazartesi haftanın ilk gününde vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını merak ediyor.

Altın güne kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibre ile başlangıç yaptı.

GRAM ALTIN NE KADAR? Önceki kapanışını 526,99 TL ile yapan gram altın, şu anda 526,51 TL alış ve 526,60 TL sarış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını ise bugün yukarı yönlü ibreyi göstermekte. Önceki kapanışını 3.442,00 TL'den yapan cumhuriyet altını 7 Haziran sabahı 3.361,00 TL alış ve 3.451,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU? Bir önceki kapanışını 1.727,00 TL'den yapan yarım altın şu anda 1.681,00 TL alış ve 1.733,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görmekte.