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  4. Altın düşüşte! 10 Haziran 2021 altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Haziran 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altın düşüşte! 10 Haziran 2021 altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Haziran 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

10.06.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Haziran Perşembe haftanın dördüncü gününde altın fiyatlarının durumu merak ediliyor. Altın bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. Şu anda 520 TL'de olan altın fiyatlarının daha düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 10 Haziran 2021 Perşembe gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 10 Haziran altın fiyatları...

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın yükselir mi, düşer mi sorularının yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

10 Haziran Perşembe günü vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor.
Altın güne kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyle başladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Son kapanışını 521,64 TL'den yapan gram altın şu anda 520,54 TL alış ve 520,64 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Son kapanışını 3.424,00 TL'den yapan cumhuriyet altını ise 3.329,00 TL alış ve 3.419,00 TL satış fiyatına sahip.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın 1.719,00 TL ile son kapanışını yapmıştı. 10 Haziran sabahı 1.664,00 TL alış ve 1.715,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Son kapanışını 859,00 TL'den yapan çeyrek altın şu anda 837,00 TL alış ve 857,00 TL satış fiyatına sahip.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
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