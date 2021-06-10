Altın düşüşte! 10 Haziran 2021 altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Haziran 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın yükselir mi, düşer mi sorularının yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

10 Haziran Perşembe günü vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor.

Altın güne kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyle başladı.

GRAM ALTIN NE KADAR? Son kapanışını 521,64 TL'den yapan gram altın şu anda 520,54 TL alış ve 520,64 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Son kapanışını 3.424,00 TL'den yapan cumhuriyet altını ise 3.329,00 TL alış ve 3.419,00 TL satış fiyatına sahip.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU? Yarım altın 1.719,00 TL ile son kapanışını yapmıştı. 10 Haziran sabahı 1.664,00 TL alış ve 1.715,00 TL satış fiyatına sahip.