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Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Ağustos 2022 Perşembe gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

11.08.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 11 Ağustos 2022 Perşembe haftanın dördüncü gününde sorgulanmaya devam ediyor. Şu anda 1030 TL’de olan altın fiyatlarının son durumu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özellikle piyasalar enflasyona göre değişkenlik gösterirken, son olarak gram altında yükseliş yaşanmıştı. Peki 11 Ağustos Perşembe gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Ağustos 2022 Perşembe gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

11 Ağustos Perşembe yani haftanın dördüncü gününde vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son olarak günü 1029 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.707 liradan işlem görmekteydi. Değişen enflasyon ve döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 11 Ağustos 2022 Perşembe günü altın fiyatları ve son durum...

11 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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11 Ağustos Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yuarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1029 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.029,95 lira satış fiyatı 1.030,14 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.417,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.330,00 TL satış fiyatı 6.424,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.320,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.165,00 TL alış ve 3.225,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.610,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 11 Ağustos itibariyle 1.585,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.612,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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