Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Ağustos 2022 Perşembe gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

11 Ağustos Perşembe yani haftanın dördüncü gününde vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son olarak günü 1029 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.707 liradan işlem görmekteydi. Değişen enflasyon ve döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 11 Ağustos 2022 Perşembe günü altın fiyatları ve son durum...

11 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

11 Ağustos Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yuarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1029 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.029,95 lira satış fiyatı 1.030,14 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.417,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.330,00 TL satış fiyatı 6.424,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.320,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.165,00 TL alış ve 3.225,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.610,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 11 Ağustos itibariyle 1.585,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.612,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

