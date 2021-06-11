Altın fiyatlarında önemli düşüş! 11 Haziran 2021 altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Haziran 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Elinde altını bulunan veya altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın yükselir mi, düşer mi sorularının yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

11 Haziran Cuma günü haftanın beşinci gününde vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını merak ediyor.

Dünden bugüne önemli bir düşüş yaşayan altın, 11 Haziran sabahı yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR? Son kapanışını 514,47 TL'den yapan gram altın, bugün 514,67 TL alış ve 514,77 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Önceki kapanışını 3.382,00 TL'den yapan cumhuriyet altını ise bugün 3.323,00 TL alış ve 3.380,00 TL satış fiyatına sahip.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU? Önceki kapanışını 1.697,00 TL'den yapan yarım altın, şu anda 1.664,00 TL alış ve 1.698,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.