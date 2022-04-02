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Altın ve dolar performansı ile üzdü! Borsada kapanış rekoru

02.04.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve dolar yatırımcıları için üzücü bir hafta olurken, borsa yatırımcılarının yüzü güldü. Bu hafta yatırım araçlarında dolar ve altın kaybettirirken, borsadan kapanış rekoru geldi. İşte piyasalara ilişkin son dakika gelişmeleri ve haftanın kazandıranları ile kaybettirenleri…

Altın ve dolar performansı ile üzdü! Borsada kapanış rekoru

Altın, dolar ve borsa yatırımcıları için oldukça hareketli bir hafta geride kaldı. Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon endişeleri ile karışık bir seyir izlendi. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,50 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 2,36, dolar/TL yüzde 1,08, euro/TL yüzde 0,81 değer kaybetti.

BORSADAN REKOR KAPANIŞ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazançla 2.251,68 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 40,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

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Bankacılık endeksi yüzde 1,06 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,22 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,64 ile turizm oldu.

Yükseliş eğilimini üst üste beşinci haftaya taşıyan BIST 100 endeksi, haftalık kapanış rekorunu 2.251,68 puana taşıdı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon endişeleri ile küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine karşın BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığına dikkati çekti.

ALTIN VE DOLAR FİYATI

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,36 kayıpla 910,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,31 azalışla 6.100,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 1.528,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.498,00 liraya düştü.

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Bu hafta ABD doları yüzde 1,08 değer kaybederek 14,6920 liraya, euro da yüzde 0,81 azalışla 16,2070 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,09 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,58 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,83 ile “Karma ve Değişken Fonlar” oldu.


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