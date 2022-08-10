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Altın ve dolar yatırımcısı bu haberi bekliyordu! ABD'de enflasyon rekordan geri döndü: 4 Temmuz'dan sonra ilk kez...

10.08.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve dolar fiyatları üzerinde etkili kritik veri açıklandı. Buna göre ABD’de enflasyon yüzde 8,5 ile beklentilerin altında geldi. Veri sonraında euro, dolar karşısında düne göre yüzde 1'den fazla değer kazanarak 1,03255'i gördü. Ons altın 4 Temmuz'dan bu yana ilk kez bin 800 doların üzerine çıktı. Yatırımcılar altın ve dolar fiyatlarına ilişkin son gelişmeleri araştırırken iki kurumdan ise fiyat tahmini geldi.

Altın ve dolar yatırımcısı bu haberi bekliyordu! ABD'de enflasyon rekordan geri döndü: 4 Temmuz'dan sonra ilk kez...

Piyasaların merakla takip ettiği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD’de yıllık enflasyon Temmuz’da yüzde 8,5 oldu. Aylık enflasyon ise değişim göstermedi. Önceki ay rekor kıran TÜFE için piyasaların beklentisi yıllık bazda 8,7 ve aylık bazda yüzde 0,2 olarak açıklanmıştı.

Geçen ay yüzde 8.8 artması beklenen yıllık enflasyon yüzde 9,1 artarak rekor tazelemişti.

Temmuz ayında enerji ve gıda hariç hesaplanan çekirdek TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 5,9 arttı. Beklenti fiyatların bir önceki aya göre yüzde 0,5 artacağı yönündeydi. Temmuz ayında enerji fiyatları yüzde 4,6 gerilerken, gıda fiyatları ise yüzde 1,1 artış gösterdi.

FED’İN HAMLESİ İÇİN KRİTİK

Analistler veri ile birlikte küresel bazda volatilite oldukça artacağını ve piyasaların ABD Merkez Bankası Fed’in Eylül’de atacağı adımlar hakkında ipuçları arayacağını ifade etti. Buna göre, Fed'in Eylül toplantısında yüzde 65 ihtimalle 75 baz puan faiz artırması beklenirken, Kasım toplantısında yüzde 53 ihtimalle 25 baz puan faiz artırılacağı tahmin ediliyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Beklentinin altında gelen veri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puan gevşedi.
Euro, dolar karşısında düne göre yüzde 1'den fazla değer kazanarak 1,03255'i gördü. Veri sonrasında dolar/TL kuru 17,94’ten işlem görürken, ons altın 4 Temmuz'dan bu yana ilk kez bin 800 doların üzerine çıktı. Gram altın fiyatı ise 1040 liradan alıcı ile buluşuyor.

ALTIN İÇİN İYİ BİR HİKAYE DEĞİL

Altın fiyatları son zamanlarda Fed’in şahinlikten güvercinliğe geçeceği düşüncesiyle ralli yapmıştı. Ancak istihdam verileri ABD ekonomisinin güçlü olduğunu gösteriyor. Bu durumun Fed’in daha agresif olmasına neden olması mümkün. Bu da altın için iyi bir hikaye değil.

TD Securities emtia stratejisi başkanı Bart Melek altın fiyatları için yaptığı açıklamasında, “Jeopolitik konularda bir pop-up olursa, bu altına yardımcı olacak. Ancak sürekli bir ralli olmayacak. Altın fiyatları için bir sonraki katalizör, ABD TÜFE verisi olacak” demişti.

HSBC’DEN DOLAR TAHMİNİ

Son çeyrekte turizm gelirlerinin desteğinin azalmasıyla cari açığın daha da genişleyebileceğine işaret eden HSBC, Dolar/TL tahminini 2022 yıl sonu için 17,5’ten 19,5’e, 2023 ikinci çeyrek sonu için de 18,2’den 21’e yükseltti.
Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Kur Stratejisti Murat Toprak imzalı notta, Türk lirasının son aylarda yükselen enflasyonun reel faizleri daha da baskılaması, liralaşma stratejisinin ilk coşkusunun kalmaması ve cari açığın genişlemesiyle birlikte değer kaybettiğine işaret edildi.

“RESESYON BASKISI AZALACAK, TL DEĞER KAYBEDECEK”

Para politikası duruşunda önümüzdeki dönemde değişiklik olacağına dair bir işaret bulunmadığı belirtilen notta, kur korumalı mevduatın yurt içi yerleşiklerin büyük döviz alımlarını önlemede rol oynamaya devam ettiği değerlendirmesi yapıldı.

Notta, “Tabii ki destekleyici para politikası ile dolarizasyon arasındaki etkileşim Türk lirası için risk faktörü olmayı sürdürecek ama en azından şimdilik bize göre ana endişe kaynağı değil. Bize göre, Türk lirası için temel makro risk, bozulmanın beklentilerin üzerinde gerçekleştiği ödemeler dengesi dinamikleri ile ilgili. Rekor seviyelere yakın olan dış ticaret açığı, cari açığı, turizm sektörünün en güçlü olması gereken bir dönemde dahi genişletiyor. Mevsimsel turizm gelirlerinin daha az destekleyici olması ve Avrupa’da resesyon baskısı ile ihracatın zayıflamaya devam etmesiyle Türk lirasının sonbaharda daha belirgin şekilde değer kaybedeceğine inanıyoruz” denildi.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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