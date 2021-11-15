Altın yükselişle başladı! 15 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Kasım 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Vatandaşlar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip edilirken, ibre bugün yeşili gösteriyor. Yatırım amaçlı altın satın almak isteyen veya özel günlerde sevdiklerine altın almak isteyenler "Altın ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Altın bugün 600,20 TL seviyesinde güne başladı. 15 Kasım Pazartesi altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.
15 Kasım Pazartesi günü haftanın ilk gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 599,97 TL'den yapan gram altın şu anda 600,20 TL alış ve 600,31 TL satış fiyatına sahip. Gram altın geçtiğimiz geçtiğimiz günlerde 590 TL seviyesini geçmişti.
Önceki kapanışını 3.887,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.818,00 TL alış ve 3.934,00 satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 1.951,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 1.907,00 TL alış ve 1.973,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın, son kapanışını 969,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 15 Kasım itibariyle 955,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 983,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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