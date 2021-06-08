Altında düşüş sürecek mi? 8 Haziran 2021 altın fiyatları ne kadar oldu? 8 Haziran gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın yükselir mi, düşer mi sorularının yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

8 Haziran Salı günü haftanın ikinci günü vatandaşlar altın fiyatlarını merak ediyor.

Altın, bugün güne kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibre ile başlangıç yaptı.

GRAM ALTIN NE KADAR? Bir önceki kapanışını 525,94 TL'den yapan gram altın, şu anda 525,33 TL alış ve 525,42 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Önceki kapanışını 3.454,00 TL'den yapan cumhuriyet altını, bugün 8 Haziran'da 3.356,00TL alış ve 3.449,00 TL satış fiyatına sahip.

YARIM ALTIN NE KADAR? Son kapanışını 1.733,00 TL'den yapan yarım altın, bugün 1.679,00 TL alış ve 1.731,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.