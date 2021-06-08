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  4. Altında düşüş sürecek mi? 8 Haziran 2021 altın fiyatları ne kadar oldu? 8 Haziran gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altında düşüş sürecek mi? 8 Haziran 2021 altın fiyatları ne kadar oldu? 8 Haziran gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

08.06.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Haziran Salı haftanın ikinci gününde altın fiyatlarının durumu merak ediliyor. Altın bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. Şu anda 525 TL'de olan altın fiyatlarının düşüşe geçip geçmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 8 Haziran 2021 Salı gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 8 Haziran altın fiyatları...

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın yükselir mi, düşer mi sorularının yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

8 Haziran Salı günü haftanın ikinci günü vatandaşlar altın fiyatlarını merak ediyor.
Altın, bugün güne kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibre ile başlangıç yaptı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Bir önceki kapanışını 525,94 TL'den yapan gram altın, şu anda 525,33 TL alış ve 525,42 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Önceki kapanışını 3.454,00 TL'den yapan cumhuriyet altını, bugün 8 Haziran'da 3.356,00TL alış ve 3.449,00 TL satış fiyatına sahip.

YARIM ALTIN NE KADAR?

YARIM ALTIN NE KADAR?
Son kapanışını 1.733,00 TL'den yapan yarım altın, bugün 1.679,00 TL alış ve 1.731,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Son kapanışını 867,00 TL'den yapan çeyrek altın ise bugün 844,00 TL alış ve 865,00 TL satış fiyatına sahip.
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gram altın çeyrek altın yarım altın
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