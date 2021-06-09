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  4. Altında ibre yeşili gösteriyor! 9 Haziran 2021 altın fiyatları ne kadar oldu? 9 Haziran 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altında ibre yeşili gösteriyor! 9 Haziran 2021 altın fiyatları ne kadar oldu? 9 Haziran 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

09.06.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Haziran Çarşamba haftanın üçüncü gününde altın fiyatlarının durumu merak ediliyor. Altın bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. Şu anda 524 TL'de olan altın fiyatlarının daha yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 9 Haziran 2021 Çarşamba gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 9 Haziran altın fiyatları...

Elinde altını bulunan ya da altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın yükselir mi, düşer mi sorularının yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

9 Haziran Çarşamba günü vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını merak ediyor.
Altın bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Son kapanışını 523,74 TL'den yapan gram altın şu anda 523,91 TL alış ve 523,99 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Önceki kapanışını 3.437,00 TL'den yapan cumhuriyet altını şu anda 3.351,00 TL alış ve 3.438,00 TL satış fiyatına sahip.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yukarı yönlü ibreyi gösteren yarım altın önceki kapanışını 1.725,00 TL'den yapmıştı. Yarım altın şu anda 1.676,00 TL alış ve 1.725,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 863,00 TL'den yapan çeyrek altın şu anda 843,00 TL alış ve 863,00 TL satış fiyatına sahip.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
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