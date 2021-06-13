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  4. Altında şok düşüş! 13 Haziran 2021 altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Haziran 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altında şok düşüş! 13 Haziran 2021 altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Haziran 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

13.06.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Haziran Pazar haftanın son gününde altın fiyatlarının durumu merak ediliyor. Altın fiyatları hafta içerisinde önemli bir düşüş yaşadı. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. Şu anda 506 TL'de olan altın fiyatlarının daha düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 13 Haziran 2021 Pazar gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 13 Haziran altın fiyatları...

Elinde altını bulunan ya da altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın yükselir mi, düşer mi sorularının yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13 Haziran Pazar piyasaların kapalı olduğu günde altın fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor.
Altın bugün kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Son kapanışını 514,47 TL'den yapan gram altın, şu anda 506,67 TL alış ve 506,74 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Önceki kapanışını 3.382,00 TL'den yapan cumhuriyet altını şu anda 3.271,00 TL alış ve 3.331,00 TL satış fiyatına sahip.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Son kapanışını 1.697,00 TL'den yapan yarım altın, 13 Haziran'da 1.638,00 TL alış ve 1.672,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Son kapanışını 849,00 TL'den yapan çeyrek altın, şu anda 819,00 TL alış ve 836,00 TL satış fiyatına sahip.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
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