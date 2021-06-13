Altında şok düşüş! 13 Haziran 2021 altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Haziran 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Elinde altını bulunan ya da altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın yükselir mi, düşer mi sorularının yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13 Haziran Pazar piyasaların kapalı olduğu günde altın fiyatları vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor.

Altın bugün kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR? Son kapanışını 514,47 TL'den yapan gram altın, şu anda 506,67 TL alış ve 506,74 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Önceki kapanışını 3.382,00 TL'den yapan cumhuriyet altını şu anda 3.271,00 TL alış ve 3.331,00 TL satış fiyatına sahip.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU? Son kapanışını 1.697,00 TL'den yapan yarım altın, 13 Haziran'da 1.638,00 TL alış ve 1.672,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.