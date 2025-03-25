Borsa güne nasıl başladı? Euro ve dolar kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? İşte piyasalarda son durum (25 Mart 2025 Salı)

Piyasalarda son durum merak ediliyor. Borsa güne nasıl başladı? Altın, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte borsa, dolar, euro ve altında son durum...

YÜZDE 1,76 ARTIŞ

Borsa güne yükselişle başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 163,32 puan ve yüzde 1,76 artışla 9.462,68 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,15 ve holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran banka olurken, tek kaybettiren yüzde 0,44 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,82 değer kazanarak 9.299,36 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ediyor.

Dünya genelinde ABD'nin korumacı ticaret tutumunun etkilerine yönelik belirsizliklerin yanı sıra enflasyon ve resesyon ikilemi de ekonomilerin ana gündem maddelerinden olmayı sürdürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALTININ GRAMI 3 BİN 684 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 3 bin 677 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3 bin 684 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 290 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATI

Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,1 primle 3 bin 16 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürürken, ABD'nin korumacı ticaret tutumuna ilişkin belirsizliklerin yanı sıra enflasyon ve resesyon endişeleri de güvenli liman talebini desteklemeye devam ediyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, Beyaz Saray'ın 2 Nisan’da açıklanacak karşılıklılık esaslı tarifeleri daraltarak bazı sektörleri muaf tutabileceği belirtildi.

Öte yandan, Trump, otomobil ve ilaç gibi sektörlere yönelik tarifeleri de yakında açıklayabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 40 dolar seviyesinin direnç, 3 bin dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

DOLAR/TL 37,98 SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,4 artışla 37,9770'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 37,9820 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 41,0250'den ve sterlin/TL de yüzde 0,2 düşüşle 49,0720'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 104,3 seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde ABD'nin korumacı ticaret tutumunun etkilerine yönelik belirsizliklerin yanı sıra enflasyon ve resesyon ikilemi ekonomilerin ana gündem maddelerinden olmayı sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife politikaları varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken, söz konusu tarifelerin ABD’de enflasyonist baskıları canlı tutması nedeniyle ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceğine dair soru işaretleri varlığını koruyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimini yüzde 70 ihtimalle haziran ayında yapacağının tahmin edildiğini kaydederek, bankanın yıl genelinde ise toplamda 2 kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakıldığını aktardı.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5'in direnç, 103,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade etti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır