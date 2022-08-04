‘Buna nasıl inanırsınız’ diyen İslam Memiş dolar ve altın yatırımcısını uyardı: ‘Dolar 10 lira mı, 40 lira mı olacak?’ sorusuna net yanıt: Yıl sonunda dolar…

Dolar/TL kurunda dün 20 Aralık sonrasında bir ilk yaşandı. O tarihte 18,36 ile tarihi yüksek seviyeye çıkan dolar kuru, günün son işlem saatinde 18,08 liraya yükselerek yıl içi rekorunu kırdı ve yeniden kritik seviyenin üzerine yükseldi.

Dolar cephesinde Fed yetkililerinin enflasyona dair açıklamaları dolardaki düşüşü durdururken yurt içinde ise enflasyonun 24 yılın zirvesine çıkması TL üzerindeki baskının da devam etmesine neden oluyor.

Fed yetkilileri dün enflasyona dair açıklamalarda bulundular. Enflasyonda önemli bir düşüş işareti görülmediğini ve şu anda en temel mücadelenin enflasyonu düşürmek olduğunu belirten söylemler Eylül’de 75 baz puanlık faiz artışını yeniden gündeme getirdi. ABD Dolar Endeksi 105 seviyesinde düşüşünü durdurdu ve dün 107 seviyesine yaklaştı. Kur bu sene başından itibaren yüzde 35 değer kazandı.

ALTIN VE DOLAR FİYATLARINDA SON DURUM

Dolar/TL kuru 4 Ağustos Perşembe sabahı ise 18 liranın altında güne başladı. Aynı dakikalarda euro/TL kuru da 18,24 liradan değerleniyor. Ons altın fiyatı 1787 dolardan alıcı bulurken, gram altın fiyatlarındaki yükseliş de devam ediyor. Altının gram fiyatı şu sıralarda 1021 lira seviyelerinde bulunuyor.

DOLAR İÇİN ALIM FIRSATI VAR MI?

Dün açıklanan ve yüzde 80 sınırına dayanan enflasyon verisi sonrası yaşanan bu hareketliliğin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Dolar alınabilir mi?”, “Dolar 10 lira mı olacak 40 lira mı?” gibi sorulara Youtube kanalında yayınladığı yeni videosuyla yanıt verdi.

"PİYASALARDA MANİPÜLASYON VAR"

"TÜİK enflasyon verisini açıkladı. Yüzde 80'i bulmadı. 24 yılın zirvesinde. Amerika'da 41 yılın Avrupa'da 40 yılın zirvesinde. Enflasyonla mücadele kolay olmadı. Enflasyon bilerek artırıldı. Alım gücü düşsün diye yapıldı. İnsanlar al-sat yaparak zengin olacaklarını sandılar. Israrla nakit bir dünya olduğunu söyledim. Manipülasyon var. 2022 yılı soygun yılıdır. 7 aydır bunu tekrarladım. Yılın 3 ay bıkmadan usanmadan parite işlemi öğrettim. Sepet yapmayı öğrettim. Türkiye sepet yapmasını bilmiyordur. Döviz emtia kripto olsun tek bir emtiaya yatırım yapma. Bugünlerin haberini önceden sık sık tekrarladım. Ayazda kalırsınız. En sadık dostun cebindir. Bunlara bakın”

DOLAR 10 LİRAYA DÜŞER Mİ?

İslam Memiş piyasada yer alan dolar ‘10 lira mı, 40 lira mı olacak?’ söylemlerine de açıklık getirdi. Memiş, “2 grup var. Biri dolar 30-40 lira olacak diyor. Diğeri 10 lira olacak. Yahu siz akıllı insanlarsınız. Bugün ki ekonomik koşullarda nasıl dolar 10 lira olur? Buna nasıl inanırsınız! Buna inanmanız için enflasyonun 20 olması lazım. Kiranın 3 bin değil bin lira olması lazım. 10 Lira olacakmış! Beklersin. Boşuna bekleme. Dolar 30-40 lira olacakmış. Şovmen bunlar. Dolar yıl sonunda 21 olabilir. Bugünkü teknik bu. Dolar bir yatırım aracı değil ödeme aracıdır. Euro/Sterlin değer kaybetmiş. Madem yatırım yapacaksın. Akıllı yere yap. Ben ve yol arkadaşlarım Borsa İstanbul'a girdik. Dövizden kat kat fazla kazandık. Biz dövizi yatırım aracı olarak görmedik. Gram altın şişti. Piyasayı manipüle ediyorlar. Bu fiyatlardan altın almayın. Gaza gelip satmayın. Buradaki detay miktar üzerinden gitmek” ifadelerini kullandı.



