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Capital Economics'ten çarpıcı yıl sonu dolar/TL tahmini! 2021 yılı sonunda dolar ne kadar olacak?

DOVİZ HABERLERİ  | 13.01.2021 11:35 | Son Güncelleme

Londra merkezli ekonomik araştırma danışmanlığı Capital Economics yıl sonu dolar/TL beklentisini açıkladı. 2021 yıl sonu dolar/TL tahminini belirten şirket yatırımcıları meraklandırdı. Peki dolar/TL tahminleri ne oldu? İşte 2021 dolar tahmini...

2021 yıl sonunda dolar/TL ne kadar olacak sorusu son zamanlarda yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. ABD'de politik gerilim ve 10 yıllık Hazine tahvilleri faizindeki hareketlenme dolar/TL fiyatlarının yönünü etkilemeye devam ediyor. Öte yandan koronavirüs tedbirleri tüm dünyada devam ederken aşı hakkında yapılan iyimser haberler piyasayı etkisi altına alıyor. Capital Economics’ten Jason Tuvey imzalı raporda mevcut para politikasının devamı durumunda TL’de değerlenmenin devam etmesinin beklendiği belirtildi. Türk Lirası'na ilişkin beklentisini de paylaşan şirket, yatırımcıların merak ettiği 2021 yıl sonu dolar/TL beklentilerini de paylaştı. İşte uzmanından 2021 yıl sonu dolarTL tahmini...

TÜRK LİRASI 2021 YIL SONUNDA NE KADAR OLACAK?

Capital Economics'in yayımladığı 2021 dolar/TL beklentisi raporunda dikkat çeken 2021 Türk Lirası beklentisini de paylaştı. Kurumun yayınladığı Türk Lirası'na ilişkin beklentisinde Merkez Bankası’nın ortodoks politikalara dönüşünün Türk Lirasını desteklediği belirtildi. Türk Lirası beklentilerini paylaşan şirket, bu politikalara bağlı kalınmaya devam edilirse liranın para biriminde artışın devam edeceğini belirtti. Peki dolar/TL 2021 yıl sonunda ne kadar olacak?

DOLAR 2021 YIL SONUNDA NE KADAR OLACAK?

Raporda, Dolar/TL ’de yıl sonu tahmini olarak 7. olarak belirten şirket, eğer bu öngörü gerçekleşirse Türk Lirası'nın 2012’den bu yana ilk kez yıllık değerlenme yaşamış olacağına değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi politikalarının değişmeyeceğini düşündüklerini açıklayan şirket açıklamasında; toparlanmanın ivme kaybetmesi, enflasyonun yüksek kalması ve liranın yeniden baskı altında kalması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ortodoks politikaların çalışmadığını hissedebileceği" savunuldu.

Buna göre Capital Economics'in yıl sonu dolar/TL tahmini 7 seviyesinde bulunuyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
He he yawu. Yıl sonuna 10 lira dolar bekleyin Gürün.
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