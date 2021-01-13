Capital Economics'ten çarpıcı yıl sonu dolar/TL tahmini! 2021 yılı sonunda dolar ne kadar olacak?

2021 yıl sonunda dolar/TL ne kadar olacak sorusu son zamanlarda yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. ABD'de politik gerilim ve 10 yıllık Hazine tahvilleri faizindeki hareketlenme dolar/TL fiyatlarının yönünü etkilemeye devam ediyor. Öte yandan koronavirüs tedbirleri tüm dünyada devam ederken aşı hakkında yapılan iyimser haberler piyasayı etkisi altına alıyor. Capital Economics’ten Jason Tuvey imzalı raporda mevcut para politikasının devamı durumunda TL’de değerlenmenin devam etmesinin beklendiği belirtildi. Türk Lirası'na ilişkin beklentisini de paylaşan şirket, yatırımcıların merak ettiği 2021 yıl sonu dolar/TL beklentilerini de paylaştı. İşte uzmanından 2021 yıl sonu dolarTL tahmini...

TÜRK LİRASI 2021 YIL SONUNDA NE KADAR OLACAK?

Capital Economics'in yayımladığı 2021 dolar/TL beklentisi raporunda dikkat çeken 2021 Türk Lirası beklentisini de paylaştı. Kurumun yayınladığı Türk Lirası'na ilişkin beklentisinde Merkez Bankası’nın ortodoks politikalara dönüşünün Türk Lirasını desteklediği belirtildi. Türk Lirası beklentilerini paylaşan şirket, bu politikalara bağlı kalınmaya devam edilirse liranın para biriminde artışın devam edeceğini belirtti. Peki dolar/TL 2021 yıl sonunda ne kadar olacak?