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Ons altında 1865 dolar baskısı... Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? İşte uzmanların altın beklentileri!

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2021 14:17 | Son Güncelleme

Altın fiyatları, St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın ve Boston Fed Başkanı Eric Rosengren'in varlık alım programına dair açıklamalarının ardından yükselmeye devam etti. Yatırımcıların ilgisi tahvil faizleri ve dolar fiyatlarına çevrilmesinin ardından yükselişe geçen altın yükselişine devam ediyor. Altın fiyatları ne olacak yükselecek mi sorusuna cevap arayan yatırımcıların gözleri uzmanların yorumlarında. Analistlerin 13 Ocak 2021 altın tahminleri neler? Analistlerin ons altın beklentileri...

Altın fiyatları, yatırımcıların ilgisini tahvil faizleri ve dolar fiyatlarına çevirmesiyle yükselişine devam etti. 2020 yılının kazançlı bir şekilde kapatan altın fiyatları yeni yıla dalgalı bir seyirle başladı. Dolar göstergesi salı günü düşerken, tahvil faizleri de 10 yıllık ihaleler sonrasında kazançlarını sildi. Bu durumun ardından enflasyonun artmasına ilişkin beklentilerin artması altına olan talebi artırdı. Fed başkanları James Bullard ve Eric Rosengren yaptıkları açıklamada merkez bankasının varlık programını yakın zamanda küçültmeyi istedilerini belirtti. Bu süreçte altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek araştırılıyor. 20 Ocak tarihinde seçilmiş ABD Başkanı Biden'ın görevine gelmesinin ardından uygulayacağı teşvik paketleri de altın fiyatlarının yön bulmasında etkili olacak. Peki altın fiyatları yükselir mi? İşte uzmanların güncel altın beklentileri...

ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

2021 yılına sert düşüşle giren altın fiyatlarının yön bulmasında birçok neden etkili oluyor. Philip Futures Kıdemli Emtia Yöneticisi Avtar Sandu 'nun bu konuya ilişkin yayımladığı notta, "Değerli metal piyasaları, enflasyon beklentileri ve büyük mali teşvik paketinden dolayı kurun zemin kaybetmesinden destek buldu." dedi.

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"TOPARLANMA 1.875 SEVİYESİNE KADAR SÜREBİLİR "

Ziraat Yatırım'ın altın yorumlarına ilişkin açıklaması şöyle oldu;

"ABD'de on yıllık tahvil faizindeki yükseliş ve ekonomilerdeki toparlanma beklentileriyle geçen haftadan itibaren başlayan sert satışlar yerini dün toparlanma eğilimine bıraktı ve değerli maden günü %0,6 artıda 1.856 seviyesinde kapattı. Genel olarak, yan etkilerine karşın ek mali teşvik beklentileri ve devam eden aşılama süreci fiyatlamalarda baskın olmaya devam ettiği söylenebilir. Bu çerçevede Dolar'da da tekrar baskı gözleniyor.

Dolar'daki baskı ile birlikte güç toplamaya devam eden Ons Altın da olumluya dönen kısa vadeli teknik göstergelerle birlikte toparlanma 1.875 seviyesine kadar sürebilir. Sonraki yakın hedef ise 1.887 seviyesinde. Diğer yandan, olası düşüşlerde 1.848 desteğinin altına yaşanabilecek bir sakamda 1.829 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir."

BAŞTÜRK'TEN ONS ALTIN BEKLENTİSİ

Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün sosyal medya üzerinden yaptığı güncel altın ve dolar beklentilerini ve grafik paylaşımlarını aktarmaya devam ediyoruz. Baştürk son yaptığı paylaşımda ons altının baskılanabileceğini belirtti.

ONS ALTIN KISA VADEDE NASIL BİR YÖN İZLEYECEK?

Tacirler Yatırım'ın altın yorumlarına ilişkin açıklaması şöyle oldu;

"Dün bölgesel Fed Başkanlarından gelen açıklamalar ile birlikte dolar endeksindeki kazançların bir kısmının silindiği takip edildi.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, St. Louis Fed Başkanı James Bullard ve Kansas City Fed Başkanı Esther George’dan gelen güvercin açıklamaların da etkisi ile birlikte dolar endeksi, son dört günlük yükseliş ardından günü 90 seviyesi civarından düşüşle tamamladı. Diğer yandan dün akşam saatlerinde %1,1870 seviyesine kadar tırmanan ABD 10 yıllık tahvil faizi Asya seansına doğru yönünü aşağı çevirdi ve son 6 günlük aralıksız yükselişinin ardından dünü %1,1310 seviyesinden yatay bir seyirle tamamladı. Dolar endeksindeki kazançların bir kısmının silinmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin dün görece yatay bir kapanış gerçekleştirmesi ile birlikte ons altın fiyatlarının yükseliş kaydettiği görüldü. Gün içerisinde 1837 – 1864 bandında işlem gören ons altının günü 1856 seviyesinden sınırlı bir yükselişle tamamladığı gözlemlendi."

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ENDEKS İÇİN DESTEK 1.849 SEVİYESİ

InvestAZ Yatırım'ın altın yorumlarına ilişkin açıklaması şöyle oldu;

Güne 1.856 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.862 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 1.853 - 1.849
Direnç: 1.862 - 1.867

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