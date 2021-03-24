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Çeyrek altın ne kadar? 24 Mart çeyrek altın fiyatları

DOVİZ HABERLERİ  | 24.03.2021 10:55 | Son Güncelleme

Hafta başında dolar/TL kurunda yaşanan hareketliliğin sonrasında yatırımcılar ve vatandaşlar çeyrek altın fiyatları ne kadar ve gram altın fiyatları ne kadar gibi soruların cevabını merak etmeye başladı. Peki asya piyasalarının açılmasıyla yaşanan hareketlilikten sonra 24 Mart günü çeyrek altın ne kadar? İşte 24 Mart çeyrek altın, gram altın ve altın fiyatları...

22 Mart'ta hafta başında dolar/TL kurunda yaşanan hareketliliğin sonrasında yatırımcılar ve vatandaşlar çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu ve gram altın fiyatları ne kadar gibi soruların yanıtını aramaya başladı. Peki 24 Mart günü çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatları güne yatay yönlü seyirle başladı. 10.46 sıralarında kaydedilen verilere göre çeyrek altın 714 TL alış 732 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Çeyrek altın öncekini kapanışını 734,00 TL ile yapmıştı. Daha önce haftalık ulaştığı en yüksek seviye 722.07 TL olan çeyrek altın, haftalık en düşük 663.01 TL seviyesini görmüştü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
445,47 TL alış fiyatı olan gram altın, 445,54 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Gram altın önceki kapanışı ise 440,94 TL ile yapmıştı.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR OLDU?

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR OLDU?
1.732,09 TL alış fiyatı olan ons, 1.732,52 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
1.431,00 TL alış fiyatı olan yarım altın, 1.469,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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