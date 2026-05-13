FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Çinli otomobil devi BYD, Avrupa’daki atıl fabrikalar için Stellantis ve diğer üreticilerle görüşüyor. Şirket, Avrupa'daki köklü markaları satın alma seçeneğini de masaya koydu.

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!
Cansu Çamcı
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Avrupa’daki atıl üretim kapasitesini değerlendirmek amacıyla Stellantis ve diğer otomobil üreticileriyle görüşmeler yürütüyor.

Bloomberg'de bugün yayımlanan habere göre, dünyanın en büyük elektrikli araç satıcısı konumundaki BYD’nin, İtalya gibi ülkelerdeki fabrikaların devralınmasına yönelik olası anlaşmaları değerlendirdiği belirtildi.

Şirketin Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stella Li, Londra’da düzenlenen Financial Times Future of the Car konferansı sırasında yaptığı açıklamada, yalnızca Stellantis ile değil, başka şirketlerle de temas halinde olduklarını söyledi.

"HER TÜR BOŞ KAPASİTEYİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Li, "Sadece Stellantis ile değil, diğer şirketlerle de görüşüyoruz. Avrupa’da mevcut olan her türlü fabrikayı inceliyoruz çünkü bu tür boş kapasiteyi değerlendirmek istiyoruz" dedi.

Bu açıklamalar, Stellantis’in Avrupa’da ortağı Leapmotor ile daha yakın çalışmaya yönelik planının ardından geldi. Söz konusu plan kapsamında Fiat ve Peugeot’nun sahibi Stellantis’in İspanya’daki iki fabrikasında, Çinli şirket için elektrikli araç üretimi yapılması öngörülüyor.

Manisa da fabrika kuracaktı: BYD nin yeni adresi belli oldu! 1

AVRUPALILAR ÇİNLİ ŞİRKETLERLE İŞ BİRLİĞİNE YÖNELİYOR

Avrupa’daki diğer otomobil üreticileri de yüksek maliyetler ve yoğun rekabet nedeniyle benzer iş birliklerine açık bir görüntü sergiliyor. Stellantis’in, Avrupa’daki kapasite fazlasını azaltmak amacıyla bir veya daha fazla Çinli üreticiyle yeni anlaşmalar yapabileceği daha önce gündeme gelmişti.

Çin’deki fiyat savaşı nedeniyle baskı altında olan BYD, yurt dışı pazarlardaki büyümesini hızlandırmış durumda. Avrupa’da satışlarını artıran şirketin uluslararası genişleme sürecine Stella Li liderlik ediyor. BYD, Orta Doğu’daki çatışmaların ardından akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışla birlikte elektrikli araçlara yönelik ilginin yeniden canlanmasından da faydalanıyor.

HEDEF DOĞRUDAN İŞLETME

Li, BYD’nin olası fabrika anlaşmalarında ortak girişimler yerine tesisleri doğrudan işletmeyi tercih edeceğini belirterek bunun "daha kolay" olduğunu ifade etti.

Stellantis’in İtalya’nın merkezindeki düşük kapasiteli Cassino fabrikasını ziyaret edip etmediği sorulan Li, BYD’nin Avrupa’da "çok sayıda fabrikayı" ziyaret ettiğini söyledi. Li ayrıca, "İtalya kısa listede" diyerek bu ülkenin olası bir anlaşma için değerlendirilen pazarlar arasında olduğunu belirtti. Uzun vadede ise düşük elektrik fiyatları nedeniyle Fransa gibi ülkelerin de ilgi çekici olduğunu kaydetti.

KÖKLÜ MARKALARI SATIN ALABİLİR

BYD, Avrupa’da zorlanan köklü markaları satın alma olasılığını da inceliyor. Li, Maserati gibi markaların "çok ilginç" olduğunu söyleyerek, "İncelemeye devam ediyoruz. Ancak bu konuda herhangi bir adım atmadık" dedi.

Şirket ayrıca Avrupa’daki üst segment stratejisini güçlendirmek için rakiplerinden işe alımlar yapıyor. BYD’nin premium markası Denza’nın bu yılın ilerleyen dönemlerinde İngiltere’de satışa sunulması planlanıyor.

Li, Avrupa’daki yerel yapılanmayı güçlendirmeye önem verdiklerini belirterek, "Çok sayıda yerel Ar-Ge çalışanı işe alıyoruz. İngiltere’de, Fransa’da, her bölgede yerel Ar-Ge’ye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

BYD’nin Manisa’da 1 milyar dolar yatırımla kuracağı duyurulan ve 2026 sonunda 150 bin araç kapasitesine ulaşacağı açıklanan fabrika sahasında henüz bir faaliyet başlamadı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Görünce akın ettiler: 'Allah'tan gelen bir şey, işler yoğunlaştı'Görünce akın ettiler: 'Allah'tan gelen bir şey, işler yoğunlaştı'
Hem pahalı hem bulunamıyor: Araştırmada da ortaya çıktıHem pahalı hem bulunamıyor: Araştırmada da ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Çin Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dün gece kabusu yaşadılar! Şehir tanınmaz hale geldi

Dün gece kabusu yaşadılar! Şehir tanınmaz hale geldi

Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı

Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Akaryakıta yeni zam beklentisi

Akaryakıta yeni zam beklentisi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.