Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Avrupa’daki atıl üretim kapasitesini değerlendirmek amacıyla Stellantis ve diğer otomobil üreticileriyle görüşmeler yürütüyor.

Bloomberg'de bugün yayımlanan habere göre, dünyanın en büyük elektrikli araç satıcısı konumundaki BYD’nin, İtalya gibi ülkelerdeki fabrikaların devralınmasına yönelik olası anlaşmaları değerlendirdiği belirtildi.

Şirketin Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stella Li, Londra’da düzenlenen Financial Times Future of the Car konferansı sırasında yaptığı açıklamada, yalnızca Stellantis ile değil, başka şirketlerle de temas halinde olduklarını söyledi.

"HER TÜR BOŞ KAPASİTEYİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Li, "Sadece Stellantis ile değil, diğer şirketlerle de görüşüyoruz. Avrupa’da mevcut olan her türlü fabrikayı inceliyoruz çünkü bu tür boş kapasiteyi değerlendirmek istiyoruz" dedi.

Bu açıklamalar, Stellantis’in Avrupa’da ortağı Leapmotor ile daha yakın çalışmaya yönelik planının ardından geldi. Söz konusu plan kapsamında Fiat ve Peugeot’nun sahibi Stellantis’in İspanya’daki iki fabrikasında, Çinli şirket için elektrikli araç üretimi yapılması öngörülüyor.

AVRUPALILAR ÇİNLİ ŞİRKETLERLE İŞ BİRLİĞİNE YÖNELİYOR

Avrupa’daki diğer otomobil üreticileri de yüksek maliyetler ve yoğun rekabet nedeniyle benzer iş birliklerine açık bir görüntü sergiliyor. Stellantis’in, Avrupa’daki kapasite fazlasını azaltmak amacıyla bir veya daha fazla Çinli üreticiyle yeni anlaşmalar yapabileceği daha önce gündeme gelmişti.

Çin’deki fiyat savaşı nedeniyle baskı altında olan BYD, yurt dışı pazarlardaki büyümesini hızlandırmış durumda. Avrupa’da satışlarını artıran şirketin uluslararası genişleme sürecine Stella Li liderlik ediyor. BYD, Orta Doğu’daki çatışmaların ardından akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışla birlikte elektrikli araçlara yönelik ilginin yeniden canlanmasından da faydalanıyor.

HEDEF DOĞRUDAN İŞLETME

Li, BYD’nin olası fabrika anlaşmalarında ortak girişimler yerine tesisleri doğrudan işletmeyi tercih edeceğini belirterek bunun "daha kolay" olduğunu ifade etti.

Stellantis’in İtalya’nın merkezindeki düşük kapasiteli Cassino fabrikasını ziyaret edip etmediği sorulan Li, BYD’nin Avrupa’da "çok sayıda fabrikayı" ziyaret ettiğini söyledi. Li ayrıca, "İtalya kısa listede" diyerek bu ülkenin olası bir anlaşma için değerlendirilen pazarlar arasında olduğunu belirtti. Uzun vadede ise düşük elektrik fiyatları nedeniyle Fransa gibi ülkelerin de ilgi çekici olduğunu kaydetti.

KÖKLÜ MARKALARI SATIN ALABİLİR

BYD, Avrupa’da zorlanan köklü markaları satın alma olasılığını da inceliyor. Li, Maserati gibi markaların "çok ilginç" olduğunu söyleyerek, "İncelemeye devam ediyoruz. Ancak bu konuda herhangi bir adım atmadık" dedi.

Şirket ayrıca Avrupa’daki üst segment stratejisini güçlendirmek için rakiplerinden işe alımlar yapıyor. BYD’nin premium markası Denza’nın bu yılın ilerleyen dönemlerinde İngiltere’de satışa sunulması planlanıyor.

Li, Avrupa’daki yerel yapılanmayı güçlendirmeye önem verdiklerini belirterek, "Çok sayıda yerel Ar-Ge çalışanı işe alıyoruz. İngiltere’de, Fransa’da, her bölgede yerel Ar-Ge’ye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

BYD’nin Manisa’da 1 milyar dolar yatırımla kuracağı duyurulan ve 2026 sonunda 150 bin araç kapasitesine ulaşacağı açıklanan fabrika sahasında henüz bir faaliyet başlamadı.