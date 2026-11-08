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Çin'in döviz rezervleri ekimde 3 trilyon 405 milyar dolara yükseldi

Çin'in döviz rezervi varlıkları, ekim ayında 3 trilyon 405 milyar dolara ulaştı.

Çin'in döviz rezervleri ekimde 3 trilyon 405 milyar dolara yükseldi

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Ekim 2026 dönemine ait döviz rezervi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, ekimde, bir önceki aya göre 4,9 milyar dolar artarak 3 trilyon 405 milyar dolar oldu.

Rezervlerin değeri, eylüle kıyasla yüzde 0,14 artış kaydetti.

Kurumdan yapılan açıklamada, ekimde ABD doları endeksinin yükseldiği, küresel finansal varlıkların fiyatlarının karışık seyrettiği, döviz rezervlerindeki artışın, takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığı belirtildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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