Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2027 yılı bütçe sunumunu gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaptıkları yatırımlarla demir yollarını yeniden kalkınma hamlesinin merkezine koyduklarını belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi saatte 225 kilometre hıza sahip ilk milli hızlı trenimizde seri üretime başladık. Türkiye, köklü demir yolu sanayisini yeni nesil raylı sistem araçlarıyla ileriye taşıyor. Bu dönüşüm, teknolojik bağımsızlığımızı güçlendiren ve sanayi kapasitemizi artıran stratejik bir adımdır.

Hızlı tren ağımızla bugün 23 ilimize, nüfusumuzun yüzde 53'üne hizmet veriyoruz. 15 şehrimize doğrudan ulaşıyoruz. Açıldığı günden bu yana hızlı trenlerimizle 117 milyon yolcu seyahat etti. Yüksek hızlı trenlerle şehirlerimizi birbirine daha da yakınlaştırdık."

"30 DAKİKA KISALACAK"

Uraloğlu, mevcut Ankara – İstanbul Hızlı Tren Hattı'nda Doğançay Ripajı ve T26 Tüneli'nin tamamlanmasıyla seyahat süresini 30 dakika kısaltarak 3,5 saate indireceklerini dile getirerek, "Hedefimiz, 2030'da 32 şehrimize doğrudan hızlı trenle ulaşmak." dedi.

Hızlı tren hatlarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, yapımı devam eden Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı tamamlandığında iki şehir arasının 3,5 saate, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı tamamlandığında ise Mersin ile Gaziantep arasının 2 saat 15 dakikaya ineceğini anlattı.

Demir yollarını 2002 yılından bu yana devlet politikası haline getirdiklerini aktaran Uraloğlu, şunları da kaydetti:

"2002'de 10 bin 948 kilometre olan demir yolu ağımızı, 14 bin 272 kilometreye çıkardık. Sıfırdan inşa ettiğimiz hızlı tren ağımızı 2 bin 604 kilometreye ulaştırdık. Ankara, Eskişehir, Konya'dan İstanbul'a, Sivas'tan Karaman'a kadar birçok şehri, yüksek hızlı tren konforuyla buluşturduk. En son 9 Ekim'de hizmete açtığımız Çerkezköy-Kapıkule Hattı ile Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren konforuna kavuşturduk. Böylece doğrudan yüksek hızlı trenle ulaşılabilen il sayısını, 11'den 14'e yükselttik. Çok yakında bu yolculuğa Bursa'yı da ekliyoruz. Osmaneli-Bursa Hattı'nın hizmete alınmasıyla hızlı trenle doğrudan ulaşılabilen il sayısını 15'e çıkarmış olacağız. Bursa'dan Ankara'ya ve İstanbul'a seyahat süresi yaklaşık 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bursa-Bilecik 45 dakika, Bursa-Eskişehir 1 saat ve Bursa-Konya da 2 saat 50 dakika olacak."

"ANKARA - İSTANBUL YOLCULUĞU YALNIZCA 80 DAKİKA OLACAK"

Bakan Uraloğlu, ülkeyi demir yolu ulaşımında bir üst seviyeye taşıyacaklarını belirterek, "Ankara–İstanbul Süper Hızlı Tren Hattımızın proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Konvansiyonel trenle 8,5 saat, bugün hızlı trenle yaklaşık 4 saat süren Ankara-İstanbul yolculuğu, yalnızca 80 dakika olacak." diye konuştu.

Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda iltisak hatlarıyla sanayi bölgeleri ve limanları demir yoluna bağladıklarını dile getiren Uraloğlu, 14 olan lojistik merkez sayısını 25'e çıkarmayı hedeflediklerini de kaydetti:

"12'nci Kalkınma Planı hedeflerimiz doğrultusunda iltisak hatlarımızda sanayimizi, sanayi bölgelerimizi ve limanlarımızı demir yoluna bağlıyoruz. 14 olan lojistik merkez sayımızı 25'e çıkarmayı hedefledik. İltisak hatlarımızdan AdapazarıKarasu, Kilyos ve Dörtyol Hassa projelerimiz sanayimizi ve limanlarımızı demir yoluna bağlayan stratejik yatırımlarımızdır."

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır