Dev bankadan çarpıcı dolar/TL tahmini! Dolar 6.80 mi olacak? Dolar düşmeye devam mı edecek?

Forbes Global 2000'ne göre dünyanın en büyük şirketi olan ve mal varlığı 1.9 Trilyon ABD doları bulan Citigroup Birleşik Bankalar A.Ş. yaptığı Dolar/TL tahmini ile dikkatleri çekti. Son günlerde hareketli günler geçiren dolar kuru dikkat çeken bir dönemden geçiyor. Şubat ayına sert düşüşlerle başlayan dolar/TL haftanın ikinci gününde yatay seyretmeye devam ediyor. 2020 yılının Ağustos ayından bu yana en düşük seviyelerini gören dolar kuru yatırımcılarını tedirgin ederek Dolar düşmeye devam edecek mi, Dolar fiyatları yükselir mi" sorularını sordurmaya başladı. Öte yandan 1.9 Trilyon dolar mal varlığı ile dünyanın en büyük şirketi olan Citigroup, dikkat çeken Türk Lirası açıklaması yaptı. Önümüzdeki döneme ilişkin Dolar/TL beklentisini paylaşan Citigroup, Türk Lirası’nın dolar karşısında kısa vadede değer kazanacağını ileri sürerek Türk Lirası pozisyonu açtı. Peki dolar/TL 2021 yılında ne kadar olacak? İşte Citigroup'un önümüzdeki dönem dolar/TL beklentisi...

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR, DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın 2020 yılının Kasım ayından bu yana yaptığı çalışmalar dolar kurunda düşüşlerin başlamasına neden oldu. Ağbal'ın koltuğu devralmadan önce 8.58 lira civarında fiyat belirleyen dolar/TL 2 ay süren düşüşlerden sonra dün itibari ile 7.09 TL seviyesine kadar düştü. Bu seviyeler en son 2020 yılının Ağustos ayında görülmüştü. Haftanın ikinci gününü 7.1710 liradan kapatan dolar yeni güne yine hareketli başladı.