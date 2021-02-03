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Dev bankadan çarpıcı dolar/TL tahmini! Dolar 6.80 mi olacak? Dolar düşmeye devam mı edecek?

DOVİZ HABERLERİ  | 03.02.2021 17:11 | Son Güncelleme

FORBES kayıtlarına göre, dünyanın en büyük şirketi olan Citigroup Birleşik Bankalar A.Ş, dolar/TL beklentisini paylaşarak Dolar/TL'nin 7'nin altına inmesini beklediklerini açıkladı. Dev finans kuruluşunun yaptığı açıklamaya göre Lirası pozisyon açtı ve dünya devi kuruluşları Türk Lirası varlıklarına yatırım yapmaya başladı. Peki dolar/TL ne kadar olacak, analistlerin ve uzmanların dolar/TL beklentisi nedir?

Forbes Global 2000'ne göre dünyanın en büyük şirketi olan ve mal varlığı 1.9 Trilyon ABD doları bulan Citigroup Birleşik Bankalar A.Ş. yaptığı Dolar/TL tahmini ile dikkatleri çekti. Son günlerde hareketli günler geçiren dolar kuru dikkat çeken bir dönemden geçiyor. Şubat ayına sert düşüşlerle başlayan dolar/TL haftanın ikinci gününde yatay seyretmeye devam ediyor. 2020 yılının Ağustos ayından bu yana en düşük seviyelerini gören dolar kuru yatırımcılarını tedirgin ederek Dolar düşmeye devam edecek mi, Dolar fiyatları yükselir mi" sorularını sordurmaya başladı. Öte yandan 1.9 Trilyon dolar mal varlığı ile dünyanın en büyük şirketi olan Citigroup, dikkat çeken Türk Lirası açıklaması yaptı. Önümüzdeki döneme ilişkin Dolar/TL beklentisini paylaşan Citigroup, Türk Lirası’nın dolar karşısında kısa vadede değer kazanacağını ileri sürerek Türk Lirası pozisyonu açtı. Peki dolar/TL 2021 yılında ne kadar olacak? İşte Citigroup'un önümüzdeki dönem dolar/TL beklentisi...

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DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR, DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın 2020 yılının Kasım ayından bu yana yaptığı çalışmalar dolar kurunda düşüşlerin başlamasına neden oldu. Ağbal'ın koltuğu devralmadan önce 8.58 lira civarında fiyat belirleyen dolar/TL 2 ay süren düşüşlerden sonra dün itibari ile 7.09 TL seviyesine kadar düştü. Bu seviyeler en son 2020 yılının Ağustos ayında görülmüştü. Haftanın ikinci gününü 7.1710 liradan kapatan dolar yeni güne yine hareketli başladı.

ABD'NİN DEV BANKASINDAN DOLAR/TL TAHMİNİ!

Dolar / TL tahminini paylaşan Citigroup, dolar endeksinin G9 para birimlerine karşı konsolide olacağı bir döneme girildiğini ifade etti.

Citigroup, yaptığı açıklamada dolar/TL öngörüsünde kısa vadeli Türk Lirası pozisyonu açtığını belirtti.

T.C. Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın yüzde 5'lik enflasyon hedefine kadar çalışmalarına devam edeceğini düşündüklerini belirten Citigroup açıklamasında “Piyasalar Merkez Bankası'nın yeni şahin retoriğini olumlu karşıladı”dedi.

TÜRK LİRASI GÜÇLENİYOR MU?

Citigroup’un açıklamalarının ardından Societe Generale, Bank of Mitsubishi Tokyo gibi yabancı kurumlarda kısa süreli Türk Lirası varlıklara yatırım yaptıklarını belirtti.

İş Yatırım ekonomistleri yaptıkları açıklamada ülkeye dolar girişinin devamıyla birlikte doların düşüş trendine devam edebileceğini vurgulayarak 6.80 – 6.90 lira seviyesine kadar düşmesini düşündüklerini açıkladılar. Dolar kurunun 6.80 TL’ye kadar düşebileceğine dair beklentilerini paylaşan analistler, maliyet ve enflasyon yükselişi sebebiyle dolar kurunun bu seviyede uzun süre beklemesinin zor olduğunu vurguladılar.


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