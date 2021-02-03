İşte altının yeni rotası! 4 farklı uzmandan altın yorumu: Gram altın ne zaman yükselecek?

Reddit çılgınlığı küresel piyasaları etkisi altına almaya devam ederken altın fiyatları sert dalgalanmalara devam ediyor. Güne 425 lira seviyelerinde başlayan gram altın fiyatları gün içerisinde en fazla 427 liraya kadar yükseldi. Yatırımcılar altın neden düşüyor araştırırken, güvenli limana olan risk iştahı değişiyor. Altın fiyatları ne zaman yükselecek sorularına cevap arayan yatırımcılara uzmanlardan güncel altın yorumları gelmeye devam ediyor. Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk ons altın beklentisini paylaşırken, 1830 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olduğunu kırılma olursa eğer derinleşmenin olabileceğini paylaştı. Öte yandan Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan güncel altın beklentisini ons altının 1870 dolar seviyesinde kırılma olursa yöne belirleyebileceğini paylaştı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten gram altın 400 lira olabilir yorumu geldi. Ayrıca teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu altın yorumunda 1835 dolar noktasına dikkat çekti.

Uzmanlar altın yorumlarını paylaşırken yaptıkları değerlendirmelerde altın fiyatlarının nasıl bir yön izleyeceğini farklı olarak yorumladı. İşte uzmanların paylaştığı altın yorumları...

2021'DE ALTIN NASIL BİR YÖN İZLEYECEK! Altının son günlerde hareketli bir rota belirlemesi yatırımcıların gözlerini analistlerin 2021 altın tahminlerine çevirmesine neden oldu. Gümüş fiyatları için olumlu görüşlerini paylaşan Tunç Şatıroğlu, gram altın fiyatı ne olur sorusuna net cevap vermek istemedi. Şatıroğlu gram altın açıklamasınd 418 lira seviyelerinde bir tepkinin gelmesini beklediğini paylaştı. Şatıroğlu sosyal medya paylaşımında şunları söyledi; "üçgeni aşağı kırdıktan sonra ABD seansında satışlar derinleşmedi. ABD seansında toparlamadı ama 1835'te tutunması pozitif oldu. Gram altın için artık 418 bölgesinden en azından bir tepki yükselişi gelmesi lazım. "Altın ne zaman şu olur" sorularına cevap veremiyorum." dedi.

İşte Şatıroğlu'nun paylaştığı güncel altın grafiği... GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ VE YORUMU Yatırımcılar uzmanların altın fiyatları tahminlerini araştırırken, Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, altın fiyatlarına dair beklentisini paylaştı.

Baştürk açıklamasında; "1875$ altında kaldığı sürece baskı ön plandadır. 1830$ önemli destektir. Kırılma gelirse baskının derinleşmesi beklenir." dedi.... İşte güncel altın grafiği!

Ons altın...



Baskı devam ediyor...



1875$ altında kaldığı sürece baskı ön plandadır...



1830$ önemli destektir...



Kırılma gelirse baskının derinleşmesi beklenir... pic.twitter.com/9dVxQ0j0NR — Rıdvan Baştürk (@ridvanbasturk) February 3, 2021 ALTIN YÜKSELECEK Mİ? Reddit çılgınlığı küresel piyasaları etkine almaya devam ederken Şubat ayına yükselerek başlayan altın fiyatları daha sonra sert bir şekilde düştü. Öte yandan gümüşte yaşanan birçok hareketlenme yatırımcısını üzdü. Geçtiğimiz yıl yatırımcısına kazandıran altın bu yıl itibari ile performansı ile yatırımcısını tedirgin ediyor. Güvenli limanın dün yaşadığı sert düşüşten sonra, sabah itibari ile biraz toparlanmasının ardından kapanışa doğru 423 lira civarında fiyat belirlediği gözlemlendi. Hürriyet'e durumu değerlendiren Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan güncel altın beklentisini ons altının 1870 dolar bandındaki kırılma sonrasında yönünü belli edeceğini belirtti. Uzmanlar altın fiyatlarını paylaşırken gram altın gözle görülür bir şekilde 2020 yılındaki aynı ay performansı ile arasındaki farkla dikkat çekiyor. Peki altın neden düşüyor? Altının düşmesinin nedeni Reddit mi? Erkan açıklamasında Reddit'in altını etkilemediğini belirterek, altının ütopik durumunun devam edebileceğini vurguladı.

DOLAR VE ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDER Mİ? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcıların dolar düştükçe altın da düşer mi, şimdi altın alınır mı sorusuna cevap niteliğinde açıklamalar yaptı. Memiş açıklamasında dolar/TL kurunu değerlendirerek; " Şu an itibariyle 7.16 – 7.17 aralarında dolar kuru, 8.63 lira seviyesine kadar gerileyen bir Euro / TL kuru var karşımızda. Dolar endeksinin yatay seyri, TL'nin değer kazanması döviz kurlarının baskılanmasına neden oluyor. Bizim için önemli olan bu düşüşlerin kalıcı olup olmayacağı ile alakalı beklentilerimiz. Şu anda küresel piyasalarda dünya ekonomik şartlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor." dedi. Peki altın alınmalı mı satılmalı mı? ŞİMDİ ALTIN ALINIR MI? Altının düşey yönde ilerlemesinin ardından ne zaman altın alınır, şimdi alınır mı araştırmasını yapan yatırımcılara Memiş'in açıklaması şu yönde oldu;"

Yabancıların biraz daha alımlarını artırdığını gözlemliyoruz. Tekrar yukarı yönlü ataklar gelebilir diye tahmin ediyoruz. Dövizle ticaret yapan vatandaşlarımızın değerlendirmesi gerekiyor. Bir ay önce dolar satın alan bir vatandaşın yüzde 15 civarında bir zararı olduğunu gözlemliyoruz. Yıllık bazda altın kadar gümüş kadar getirisi yok." dedi.