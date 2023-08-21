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Dev kurumdan Merkez Bankası faiz kararı öncesi yeni tahmin: Türk Lirası için ‘ağırlığını azalt’ dedi! Dolar için hedefi 32 olarak açıkladı

21.08.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Citi, zayıflamasını beklediği Türk lirası için tavsiyesini "ağırlığını azalt" olarak değiştirirken, dolat/TL kuru tahminini ise 32 TL olarak açıkladı. Ayrıca Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için, Para Politikası Kurulu’nun beklendiği kadar faizleri artırmaması riski olduğu dile getirildi.

Dev kurumdan Merkez Bankası faiz kararı öncesi yeni tahmin: Türk Lirası için ‘ağırlığını azalt’ dedi! Dolar için hedefi 32 olarak açıkladı

Citi Research, Türk Lirası’nın dolar karşısında daha da zayıflamasını beklediğini belirterek, üç aylık vadeli işlemler aracılığıyla dolar/TL’de uzun pozisyon aldığını ve model portföyünde liranın ağırlığını azalttığını bildirdi.

Citi, dolar/TL’nin şu anda 27,16'dan 32'ye yükselmesini hedefleyerek, 25'te stop loss ile önceki bir işleme yeniden girmekte olduğunu belirttiği raporunda, "TCMB'nin hafta sonu kur korumalı mevduatların boyutunu azaltmak için aldığı makro ihtiyati tedbirler ışığında, zamanlamanın bu işleme yeniden girmek için uygun olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Citi, Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantıda faiz oranlarını beklendiği kadar artırmaması riskleri gördüğünü de vurguladı.


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dolar

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