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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, Orta Doğu'da taraflar arasında beklenen anlaşmanın sağlanamamasıyla ekonomik yaptırımların öne çıkması ve Nvidia bilançosu öncesinde teknoloji hisselerinde yaşanan satış baskısıyla karışık seyrediyor.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD-İran geriliminin ekonomik yaptırım boyutuna geçmesi, tarife savaşlarının yeniden alevlenebileceğine yönelik endişeler ve ABD'nin tahvil piyasasına müdahale planlarına ilişkin soru işaretleri risk iştahını törpülüyor.

Asya tarafında ise ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımları fiyatlamaları olumsuz etkilerken yarın açıklanacak Nvidia bilançosu öncesinde yatırımcıların temkinli kalmasıyla piyasalar karışık seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,68 artışla 6.742 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,58 değer kazancıyla 65.906 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 3.890 puana yükselirken Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 25.522 puanda bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 77.258 puan seviyesinde bulunuyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da haziran ayında öncü endeks 116,5 olarak açıklandı. Öte yandan dolar/yen paritesi yüzde 0,1 yükselişle 159,3 yen seviyesinde işlem görüyor.

Öte yandan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), temmuz ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre küresel ham çelik üretimi yılın yedinci ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 gerileyerek 149,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretimi yüzde 3,6 azalışla 76,9 milyon tona geriledi. Hindistan ise üretimini yüzde 1,9 artırarak 14,4 milyon tona yükseltti. Diğer önde gelen üreticilerden Japonya'da üretim yüzde 0,4 yükselişle 6,9 milyon tona çıkarken Güney Kore üretimini yüzde 6,4 artışla 5,7 milyon tona taşıdı.

Yılın 7 ayındaki toplam üretime bakıldığında ise küresel çelik üretiminde ilk sıralarda yer alan ülkelerden Çin'in üretimi yüzde 3,1 azalışla 577 milyon tona gerilerken, Hindistan'ın üretimi yüzde 6,1 artışla 101,1 milyon tona yükseldi.

Aynı dönemde Japonya'da üretim yüzde 0,3 düşüşle 47,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Tahmini verilere göre Güney Kore üretimini yüzde 2,7 artırarak 37,4 milyon tona ulaştırdı.

GÜNEY KORE VE ABD DIŞİŞLERİ BAKANLARI KUZEY KORE'NİN NÜKLEER MESELESİNİ ELE ALDI

Jeopolitik tarafta ise Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun telefon görüşmesine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İkili, Kore Yarımadası'nda barış ve Kuzey Kore'nin nükleer sorununun çözümü için Güney Kore ve ABD arasında yakın iletişim ve işbirliğinin sürdürülmesi ve sağlam bir ortak savunma duruşunun korunması konusunda anlaştı." ifadesine yer verildi.

İkilinin, uluslararası koşullardaki son değişikliklere işaret ederek, Güney Kore ve ABD arasındaki yakın iletişimin "her zamankinden daha önemli" olduğu konusundaki ortak anlayışlarını yinelediği vurgulanan açıklamada, gümrük tarifeleri, yatırım anlaşması ve güvenlik işbirliği de dahil olmak üzere bekleyen çeşitli konularda "karşılıklı yarar sağlayan" sonuçlar elde edildiği belirtildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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