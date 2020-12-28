Dolar 4 ayın en düşük seviyelerine geriledi: 7,41'i gördü

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 7,50 seviyesinin altında işlem görüyor.

Geçen hafta en yüksek 7,7363 ve en düşük 7,5330 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,5 değer kaybıyla cuma gününü 7,5897'den tamamladı.

Son 3,5 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, 7,45'nin altına kadar geriledi. 7,4107'i gören dolar/TL bu seviyeleri son olarak 4 Eylül'de görmüştü. Saat 15:22 itibarıyla dolar/TL yüzde 2 kayıpla 7,4320'den değerleniyordu.

Analistler, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamalarının Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de Dallas Fed imalat endeksi verisinin takip edileceğini belirten analistler, Noel tatili sebebiyle ABD ve Avrupa'da piyasaların kapalı olduğunu kaydetti.

