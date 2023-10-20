DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 20 EKİM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip!

Dolar ve euro alış satış fiyatları haftanın son işlem gününde işlem gününde, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. Peki, dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 20 Ekim 2023 Cuma günü dolar ve euro alış - satış fiyatında son durum ile döviz kuru canlı takip ekranı...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 28,0253 TL'den yapan dolar, 28,0220 TL alış, 28,0287 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde -0.02'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.6717 TL'den yapan euro şu anda 29.6418 TL alış ve 29.6717 TL satış fiyatına sahip.

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