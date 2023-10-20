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DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 20 EKİM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip!

20.10.2023 06:48 | Son Güncelleme:
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Dolar ve euro kurunda son durum yatırımcılar tarafından merak edildi. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? 20 Ekim 2023 Cuma günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 20 EKİM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip!

Dolar ve euro alış satış fiyatları haftanın son işlem gününde işlem gününde, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. Peki, dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 20 Ekim 2023 Cuma günü dolar ve euro alış - satış fiyatında son durum ile döviz kuru canlı takip ekranı...

dolar

DOLAR NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 28,0253 TL'den yapan dolar, 28,0220 TL alış, 28,0287 TL satış fiyatından işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde -0.02'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.6717 TL'den yapan euro şu anda 29.6418 TL alış ve 29.6717 TL satış fiyatına sahip.

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