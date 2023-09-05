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DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 5 EYLÜL 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip!

05.09.2023 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın ikinci işlem gününde, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 5 Eylül 2023 Salı günü dolar ve euro alış - satış fiyatında son durum ile döviz kuru canlı takip ekranı...

DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 5 EYLÜL 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru canlı takip!

Dolar ve euro kurunda son durum merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 5 Eylül 2023 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 26.7560 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.7442 liradan, satış fiyatı ise 26.7678 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.04'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.8811, TL'den yapan euro şu anda 29.8501 TL alış ve 29.9122 TL satış fiyatına sahip.

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