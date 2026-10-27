Mustafa Varank'tan Ali Koç'a teşekkür: "Hakkını teslim etmem lazım"

Bursa'daki TOFAŞ Fabrikası'nda, "TOFAŞ K9 Projesi Üretim Başlangıç Töreni" düzenlendi. AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, programa katılarak konuşma yaptı.

Konuşma sırasında Türkiye'nin global bir yatırımcının bütün ihtiyaçlarına aynı anda cevap verebilen güçlü bir yatırım ekosistemine sahip olduğunun altını çizen Varank, uzun vadeli ve güvenilir bir ortak olduğunu da söyledi.

Ali Koç ve Ömer Koç'un da katıldığı programda Varank, Gazze'ye dair Ali Koç'la arasında geçen bir sohbetten de bahsetti.

ALİ KOÇ'A TEŞEKKÜR ETTİ

Gazze konusunda Ali Koç'un hassasiyetinin öne çıktığı bir sohbetten bahseden Varank, Koç'a Gazze konusunda da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

"HAKKINI TESLİM ETMEM LAZIM"

Varank, Ali Koç ile arasında geçen sohbeti şu sözlerle anlattı;

"Ali Koç'un da geleceğini bilmiyordum ama onun da hakkını teslim etmem lazım. Kendisine dedim ki biz şu anda Gazze'ye yardım gönderebilmek için büyük bir gayret içindeyiz. Bize oraya gönderecek ambulanslar lazım.

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"HEPSİNİ VERMEYE HAZIRIM"

Ali Koç’a, Gazze’ye gönderilecek ambulanslar için destek olup olamayacağını sordum. Bana, ‘Devletimizin kaç ambulansa ihtiyacı varsa hepsini vermeye hazırım. Yeter ki devletimiz söylesin.’ dedi.”