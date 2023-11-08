DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 8 KASIM 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? Döviz kuru anlık takip ekranı

Dolar ve euro alış satış fiyatlarında son durum haftanın üçüncü işlem gününde, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 8 Kasım 2023 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum ile canlı takip ekranı...

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 28.4969 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.4687 liradan, satış fiyatı ise 28.5252 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.05'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 30.4958 TL'den yapan euro şu anda 30.4789 TL alış ve 30.5129 TL satış fiyatına sahip.

DOLAR VE EURO CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





