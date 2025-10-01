Dolar bugün kaç TL? 01 Ekim Çarşamba 2025 dolar ne kadar?

01 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00 itibarıyla doların fiyatı 41,59 TL olarak belirlendi. Bu değer, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları yansıtıyor. Aynı zamanda, uluslararası ekonomik gelişmelerin Türkiye'deki etkilerini gösteriyor. Küresel ekonomik belirsizlikler artıyor. Yerel siyasi ve ekonomik faktörler de bu durumu etkiliyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcılar için risk ve fırsat alanı sunuyor. Dolar bu seviyelerde seyrettiğinde, ithalat ve ihracat dengeleri etkileniyor. Yatırımcılar ile ekonomistlerin döviz kurlarını takip etmesi oldukça önemli.