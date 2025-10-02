Dolar bugün kaç TL? 02 Ekim Perşembe 2025 dolar ne kadar?

02 Ekim 2025 tarihinde doların fiyatı 41,60 TL olarak belirlendi. Bu seviyeler döviz kurlarındaki dalgalı seyir altında şekilleniyor. Ekonomik göstergeler de bu durumu etkiliyor. Yatırımcılar için önemli bir dönüş noktası ifade ediliyor. Küresel ekonomik dinamikler üzerindeki etkisi de belirginleşiyor. Gözler önümüzdeki dönemde merkez bankasının politikalarına çevrildi. Uluslararası gelişmelerin de izlenmesi gerek. Faiz oranları, dış ticaret dengesi ve jeopolitik faktörler dolardaki fiyatlamaları etkileyen temel unsurlardır.