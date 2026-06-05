FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Dolar bugün kaç TL? 05 Haziran Cuma 2026 dolar ne kadar?

05 Haziran 2026 tarihi itibarıyla dolardaki 46,08 TL seviyesi döviz piyasasında dikkat çekiyor. Bu durum, yatırımcıların ilan edilen ekonomik veriler ve siyasi gelişmelerle bağlantılı olduğu değerlendirmelerini artırıyor. Doların fiyatı, Türkiye gibi gelişen ekonomilerde ithalat maliyetlerini etkileyerek uluslararası rekabetçiliği belirlemekte. Önümüzdeki dönemde yapılacak açıklamalar, dolardaki dalgalanmaları belirleyecek unsurlar arasında yer alacak.

Dolar bugün kaç TL? 05 Haziran Cuma 2026 dolar ne kadar?

05 Haziran 2026 tarihinde doların fiyatı 46,08 TL olarak belirlendi. Bu durum döviz piyasasında dalgalı seyrin devam ettiğini gösteriyor. Yatırımcılar bu süreci büyük bir dikkatle izlemekte. Doların yükselmesi veya düşmesi yalnızca yerel pazarları etkilemiyor. Ayrıca, küresel ekonomik istikrarı da etkileyen önemli bir faktör. Türkiye gibi gelişen ekonomilerde döviz kurlarındaki değişimler öne çıkmakta. Bu değişimler ithalat maliyetlerini artırmakta. Aynı zamanda yerli ürünlerin uluslararası rekabetçilik seviyesini belirlemektedir.

Son günlerde döviz kurlarındaki hareketlilik artış gösterdi. Bu hareketlilik ekonomik verilerle siyasi gelişmelerle bağlantılı. Doların 46,08 TL seviyesindeki fiyatı önemli bir gösterge. Bu fiyat enflasyon, faiz oranları ve dış ticaret dengesi gibi makroekonomik göstergeler ışığında değerlendirilmeli. Yatırımcılar ve piyasalar bu değişiklikleri analiz ediyor. Stratejik hamleler yapmak için titizlikle çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde yapılacak ekonomik açıklamalar kritik öneme sahip. Merkez bankası politikaları da doların yönünü belirleyecek. Dolar yükselebilir veya düşebilir. Bu durum yatırımcılar için önemli bir süreç olacak.

Dolar bugün kaç TL? 05 Haziran Cuma 2026 dolar ne kadar? 1

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benzine indirim geliyor! Akaryakıtta tabela yine değişiyorBenzine indirim geliyor! Akaryakıtta tabela yine değişiyor
Su ürünleri üretimi 2025 yılında yüzde 11,1 arttıSu ürünleri üretimi 2025 yılında yüzde 11,1 arttı

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
46,08
46,09
% 0.12
09:48
Euro
53,60
53,61
% 0.04
09:48
İngiliz Sterlini
61,96
61,98
% 0.02
09:48
Avustralya Doları
32,83
32,85
% 0.01
09:48
İsviçre Frangı
58,45
58,48
% 0.28
09:48
Rus Rublesi
0,62
0,62
% -0.39
09:40
Çin Yuanı
6,80
6,80
% 0.16
09:48
İsveç Kronu
4,92
4,92
% 0.3
09:48
Anahtar Kelimeler:
döviz dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de 'Hacı Baba' vurgunu! "Hocanın cini tarafından alındı"

Kocaeli'de 'Hacı Baba' vurgunu! "Hocanın cini tarafından alındı"

Putin 'tavizleri kabul ettik' dedi! Açıklamalar peş peşe geldi: "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum"

Putin 'tavizleri kabul ettik' dedi! Açıklamalar peş peşe geldi: "Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum"

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Cenazede Dilan Polat'a zehir zemberek sözler! "Allah onun belasını versin"

Cenazede Dilan Polat'a zehir zemberek sözler! "Allah onun belasını versin"

Sigaraya zam: Bir gruba daha geldi: En ucuz ve en pahalı fiyatlar

Sigaraya zam: Bir gruba daha geldi: En ucuz ve en pahalı fiyatlar

'Fiyata taban yaptırdı': Bekleteceğine sürümden kazanma yolu

'Fiyata taban yaptırdı': Bekleteceğine sürümden kazanma yolu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.